Тихонов: «Мозес – далеко не Малком»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов оценил игру полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2). Футболист вышел на замену во втором тайме.

«Что касается игры Мозеса, то нужно смотреть, потому что это далеко не Малком, если брать атакующего полузащитника. Необходимо время, потому что тяжело с корабля на бал. Был хороший момент, когда он выходил один на один, была неплохая передача в штрафную. Мало времени. Трудно сейчас сразу ждать от него чего-то сверхъестественного», – считает Тихонов.