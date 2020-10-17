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Тихонов: «Мозес – далеко не Малком»

17 октября 2020, 23:15
21

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов оценил игру полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2). Футболист вышел на замену во втором тайме.

«Что касается игры Мозеса, то нужно смотреть, потому что это далеко не Малком, если брать атакующего полузащитника. Необходимо время, потому что тяжело с корабля на бал. Был хороший момент, когда он выходил один на один, была неплохая передача в штрафную. Мало времени. Трудно сейчас сразу ждать от него чего-то сверхъестественного», – считает Тихонов.

  • Мозеса на этой неделе арендовали у «Челси».
  • «Спартак» делит лидерство РПЛ.
  • Тихонов возглавил «Астану» на этой неделе.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Зенит Астана Мозес Виктор Малком Тихонов Андрей
Комментарии (21)
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СвинкаСправедливости
1602965868
Мозес намного эффективнее Малкома сегодня был.
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JTherry
1602966469
Мозес только вчера вечером газон на Открывашке увидел, тогда же провел и часовую тренировку, слишком строго судить за такой дебют рановато...
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-fant-
1602967798
К сожалению не видел игры. Кто то считает, что не нужно показывать матчи РПЛ на общедоступных и бесплатных каналах. Ну, флаг им в руки... По существу же так, не видя игры могу лишь отметить, что по результату вся команда молодцы, следовательно и Мозес тоже.
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Alex Flash
1602968334
Физически не очень был готов.Скорее всего из-за недавнего перелета. Но технически весьма прилично смотрится
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NewLife
1602969171
Тихонов - далеко не Зидан. Последнее время Тихонов по поводу и без повода умудряется лизнуть в правильное место.
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Томик
1602969288
Андрей Валерьевич и Ларссона советовал продать как можно быстрее, пока ещё хоть что-то за него могут дать. Не лучше ли паузу выдержать и по делу уже комментировать Витину игру. А то опять можно мимо лужи промазать, при всём моём огромном уважении.
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Фк Спaртaк Москвa
1602992935
зачем судить по первой игре.он сыграл только первую игру с командой.еще покажет себя несомнено.вперед Спартак!!!!
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Бухбух
1602994587
Андрюше щас об Астане следовало бы больше думать.
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paracetamol
1603013416
Еще хуже Идову, тот его вчера закрыл и гол забил.
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Garrincha58
1603031527
а Мозес даже полезней будет чем этот пижон
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