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    Тихонов: «Мозес – далеко не Малком»

    Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов оценил игру полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2). Футболист вышел на замену во втором тайме.

    «Что касается игры Мозеса, то нужно смотреть, потому что это далеко не Малком, если брать атакующего полузащитника. Необходимо время, потому что тяжело с корабля на бал. Был хороший момент, когда он выходил один на один, была неплохая передача в штрафную. Мало времени. Трудно сейчас сразу ждать от него чего-то сверхъестественного», – считает Тихонов.

    • Мозеса на этой неделе арендовали у «Челси».
    • «Спартак» делит лидерство РПЛ.
    • Тихонов возглавил «Астану» на этой неделе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.10.2020 23:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3916

      NewLife 2 минуты назад

      Тиханов - далеко не Зидан.

      0
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      Рейтинг: +916

      Alex Flash 13 минут назад

      Физически не очень был готов.Скорее всего из-за недавнего перелета. Но технически весьма прилично смотрится

      2
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      Рейтинг: +115

      -fant- 22 минуты назад

      К сожалению не видел игры. Кто то считает, что не нужно показывать матчи РПЛ на общедоступных и бесплатных каналах. Ну, флаг им в руки... По существу же так, не видя игры могу лишь отметить, что по результату вся команда молодцы, следовательно и Мозес тоже.

      1
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      Рейтинг: +7910

      JTherry 44 минуты назад

      Мозес только вчера вечером газон на Открывашке увидел, тогда же провел и часовую тренировку, слишком строго судить за такой дебют рановато...

      3
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      Рейтинг: +1792

      СвинкаСправедливости 54 минуты назад

      Мозес намного эффективнее Малкома сегодня был.

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