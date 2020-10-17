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  • РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Мозеса одержал волевую победу над «Химками» и догнал лидирующий «Зенит»

РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Мозеса одержал волевую победу над «Химками» и догнал лидирующий «Зенит»

17 октября 2020, 20:50
152

«Химки» не удержали преимущество в матче со «Спартаком» и проиграли. Дебютный гол у гостей забил Александр Кокорин.

У москвичей дебютировал арендованный у «Челси» полузащитник Виктор Мозес. Его команда догнала лидирующий в таблице «Зенит».

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Химки – Спартак (Москва) – 2:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мирзов, 48; 1:1 – Кокорин, 58 (с пенальти); 1:2 – Понсе, 63; 1:3 – Ларссон, 77; 2:3 – Идову, 85.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Данилкин, Глушаков, Кухарчук (Конате, 70), Мирзов, Трошечкин (Могилевец, 88), Боженов, Дядюн (Липовой, 70).

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов, Гапонов, Айртон, Зобнин, Умяров (Мозес, 56), Крал, Кокорин (Оганесян, 80), Понсе, Ларссон.

Предупреждения: Трошечкин, 7; Мирзов, 40; Кухарчук, 52; Логашов, 57; Глушаков, 88; Данилкин, 90+1 – Понсе, 29; Маслов, 31; Кокорин, 70.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Химки Зенит Спартак Мозес Виктор
Комментарии (152)
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Фк Спaртaк Москвa
1602957437
всех с победой мужики и не обращайте внимание на недалеких людей такие как аларм такого клоуна только могила исправит
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Мага 13
1602957512
всех красно-белых с победой!
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ivany4
1602957750
КБ с победой! Похоже начинает появляться команда. Защита накосячила раз шесть, забили два. Спасибо Максименко!!! Зобнин в центре хорошо смотрится с Кралом. Нападение уже сыгралось. Вот только Кокорин тормозит, прячется за спины. Витя вышел попижонить, но не тут-то было. Думаю ему быстро объяснят, что и когда надо делать. Для первого раза, и игры "с чистого листа" не плохо.
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JTherry
1602957755
всех КБ с нелегкой победой в Химках! Мозеса с почином, не все получалось, но для начала - нормально, учитывая, что еще вчера прилетел в Москву... Понсе и Ларссон зажгли, как всегда)
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Из Твери Леха
1602958728
Федун выделил сотни лямов на участие Химок в РПЛ. Вот такая цена 6 очков.
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морозз
1602959344
Бомжи стоя, иногда лёжа на газоне ... обыгрывают суровое Сочи! Химки устраивают Спартаку бой и чуть было не сравнивают счёт матча! Сочи это команда отстой для Зенита, куда Миллер отправляет резерв футболистов сидящих на сто метровой лавке для запасных! Это 6 очков для бомжей становящиеся чемпионскими в купе с другими своими фарм клубами!
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stop
1602961454
спартак без левого пенальти аутсайдера обыграть не может, а мозес ...!
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Zenit2312
1602961497
Где есть гавно- там есть Зенит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Томик
1602961544
Отличная, тяжёлая, выстраданная победа. Без основной защиты. Поздравляю всех! Вот когда такие матчи выигрываем - это просто великолепно. Саше Максименко отдельное спасибо.
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zigbert
1602962442
С победой Спартак! Первый тайм оказался полностью провальным. В защите появился экспериментальный состав,что не могло не сказаться. В атакующих действиях тоже не преуспели. Может быть забитый Химками мяч и сыграл на самолюбии у команды.Спартак перехватил инициативу,забив 3 мяча. То что Максименко признан лучшим игроком матча -вполне справедливо. Но можно отметить еще и Понсе,который действовал активно в атаке,забив гол и заработав пенальти. По первой игре Мозеса видно что игрок опытный ,ошибки правда есть. У Зобнина не хватало свежести. Ведя 3:1 потеряли концентрацию пропустив 2й мяч,за что и поплатились валидольной концовкой.
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