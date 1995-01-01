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    РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Мозеса одержал волевую победу над «Химками» и догнал лидирующий «Зенит»

    «Химки» не удержали преимущество в матче со «Спартаком» и проиграли. Дебютный гол у гостей забил Александр Кокорин.

    У москвичей дебютировал арендованный у «Челси» полузащитник Виктор Мозес. Его команда догнала лидирующий в таблице «Зенит».

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Химки – Спартак (Москва) – 2:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мирзов, 48; 1:1 – Кокорин, 58 (с пенальти); 1:2 – Понсе, 63; 1:3 – Ларссон, 77; 2:3 – Идову, 85.

    «Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Данилкин, Глушаков, Кухарчук (Конате, 70), Мирзов, Трошечкин (Могилевец, 88), Боженов, Дядюн (Липовой, 70).

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов, Гапонов, Айртон, Зобнин, Умяров (Мозес, 56), Крал, Кокорин (Оганесян, 80), Понсе, Ларссон.

    Предупреждения: Трошечкин, 7; Мирзов, 40; Кухарчук, 52; Логашов, 57; Глушаков, 88; Данилкин, 90+1 – Понсе, 29; Маслов, 31; Кокорин, 70.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:50
    Комментарии114
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      Рейтинг: +1672

      ААМ 2 секунды назад

      Как с судейством в этом матче? Кто будет жаловаться на пенал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25211

      oyabun 2 минуты назад

      Друзья, игру посмотреть не удалось. Расскажите плиз, как что было?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21866

      пьяныйхоровод 3 минуты назад

      Согласно утверждённому сценарию . г-н Левников за дирижёрским пультом .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3957

      морозз 6 минут назад

      Бомжи стоя, иногда лёжа на газоне ... обыгрывают суровое Сочи! Химки устраивают Спартаку бой и чуть было не сравнивают счёт матча! Сочи это команда отстой для Зенита, куда Миллер отправляет резерв футболистов сидящих на сто метровой лавке для запасных! Это 6 очков для бомжей становящиеся чемпионскими в купе с другими своими фарм клубами!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3344

      Павелий 7 минут назад

      Как только судья стал судить объективно, Спартак стал забивать. А то очевидный пенальти проворонил, толчки в спину только в одну сторону судил.
      Но при этом соглашусь, что Спартак до 50-й минуты играл слабо, не как претендент на чемпионство.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3116

      uBaH_ 10 минут назад

      Всех КБ с победой! Дурачку который себя считает болельщиком Спартака, огромный привет от Понсе, которого он считал днищем, и не уровнем для Спартака.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      Иван Петров 1986 13 минут назад

      Молодцы ! ! ! В нашем чемпе важны очки - игра потом.

      6
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      ...
      Рейтинг: +392

      Вальдемар IV > Иван Петров 1986 4 минуты назад

      и неважно кем добытые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      Вальдемар IV 16 минут назад

      вот где пенку то натянули, а не в краснодаре, понятно толпа сектанов зафлудит справедливую критику своими слезами и угрозой сняться.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16630

      DVOK68 > Вальдемар IV 14 минут назад

      А что ж ты в сектанты-то подался?Борись,работай над собой,дабы не зафлудить и без слёз и без угроз...

      3
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      ...
      Рейтинг: +6512

      ivany4 > Вальдемар IV 13 минут назад

      Вроде не дурак, а пишешь всякую чушь.
      Игру надо не просто смотреть, но и понимать.

      5
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      ...
      Рейтинг: +392

      Вальдемар IV > DVOK68 2 минуты назад

      похрюкайте там напару вне ветки ответов

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      Вальдемар IV > ivany4 1 минуту назад

      ты сам ответил на вопрос, поэтому и не дурак, что рабское спартак-тв не смотрю уже давно, а с недавних пора и матчи своей команды, потому что и там топят за них, или бывших игроков оттуда

      0
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      ...
      Рейтинг: +16630

      DVOK68 > Вальдемар IV 48 секунд назад

      Свои фантазии оставь для жены,здесь это не интересно,это твоё личное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2016

      Из Твери Леха 16 минут назад

      Федун выделил сотни лямов на участие Химок в РПЛ. Вот такая цена 6 очков.

      -1
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      Рейтинг: +14574

      silver29 > Из Твери Леха 14 минут назад

      леха, что за клопомор ты лакаешь в своей твери ?

      7
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      ...
      Рейтинг: +7877

      JTherry > Из Твери Леха 8 минут назад

      Леха, переходи на легкие наркотические "ублажители", а то молодым в дурку угодишь...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8519

      BRO_football 17 минут назад

      Повезло хрякам. Не стали издеваться над своим фарм-клубом, как Зенит, а дали немного поиграть и почувствовать себя победителями в этом матче.

      -2
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