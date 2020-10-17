РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Мозеса одержал волевую победу над «Химками» и догнал лидирующий «Зенит»

«Химки» не удержали преимущество в матче со «Спартаком» и проиграли. Дебютный гол у гостей забил Александр Кокорин.

У москвичей дебютировал арендованный у «Челси» полузащитник Виктор Мозес. Его команда догнала лидирующий в таблице «Зенит».

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Химки – Спартак (Москва) – 2:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мирзов, 48; 1:1 – Кокорин, 58 (с пенальти); 1:2 – Понсе, 63; 1:3 – Ларссон, 77; 2:3 – Идову, 85.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Данилкин, Глушаков, Кухарчук (Конате, 70), Мирзов, Трошечкин (Могилевец, 88), Боженов, Дядюн (Липовой, 70).

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов, Гапонов, Айртон, Зобнин, Умяров (Мозес, 56), Крал, Кокорин (Оганесян, 80), Понсе, Ларссон.

Предупреждения: Трошечкин, 7; Мирзов, 40; Кухарчук, 52; Логашов, 57; Глушаков, 88; Данилкин, 90+1 – Понсе, 29; Маслов, 31; Кокорин, 70.

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