«Витя, ты дома». Мозес посетил «Открытие Арену»

Новичку «Спартака» Виктору Мозесу символически вручили игровую форму. Церемония состоялась на «Открытие Арене» в Тушино.
«Витя, ты дома», – таким хэштегом снабдила пост пресс-служба «Спартака».
- «Спартак» арендовал 29-летнего футболиста у «Челси» до конца сезона с опцией выкупа.
- Дебют Мозеса за новую команду может состояться уже в субботу.
- «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
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Новичок «Спартака» Мозес прилетел в Москву
Источник: твиттер «Спартака»