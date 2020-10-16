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    «Витя, ты дома». Мозес посетил «Открытие Арену»

    Новичку «Спартака» Виктору Мозесу символически вручили игровую форму. Церемония состоялась на «Открытие Арене» в Тушино.

    «Витя, ты дома», – таким хэштегом снабдила пост пресс-служба «Спартака».

    • «Спартак» арендовал 29-летнего футболиста у «Челси» до конца сезона с опцией выкупа.
    • Дебют Мозеса за новую команду может состояться уже в субботу.
    • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.

    Новичок «Спартака» Мозес прилетел в Москву

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5

      zhenyagromyx 1 час назад


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      Рейтинг: +12204

      derrik2000 1 час назад

      Номер 8 для себя взял.
      И Тиль под ним играл, и Глушаков, и Карпин, и Аленичев, и Вася Баранов.

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      Рейтинг: +580

      ВасяК > derrik2000 1 час назад

      Дело не в номере,а в человеке!!!Как он будет играть,как отдаваться на поле!!!Пусть у него, всё получится у нас!!!

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