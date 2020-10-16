«Витя, ты дома». Мозес посетил «Открытие Арену»

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Новичку «Спартака» Виктору Мозесу символически вручили игровую форму. Церемония состоялась на «Открытие Арене» в Тушино.
«Витя, ты дома», – таким хэштегом снабдила пост пресс-служба «Спартака».
- «Спартак» арендовал 29-летнего футболиста у «Челси» до конца сезона с опцией выкупа.
- Дебют Мозеса за новую команду может состояться уже в субботу.
- «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
#ВитяТыДома pic.twitter.com/dH7SscpOe3— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2020
Новичок «Спартака» Мозес прилетел в Москву