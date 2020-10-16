Президент «Урала» подтвердил возвращение в клуб Погребняка

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб решил вернуть форварда Павла Погребняка.

«У нас было несколько вариантов по трансферу нападающего, но они сорвались по независящим от нас причинам. Брать же в экстренном режиме какого-то непонятного иностранца не хочется.

Тренеры решили, что Паша может помочь команде, а потому решили возобновить [сотрудничество]», – сказал Иванов.