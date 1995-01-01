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    Президент «Урала» подтвердил возвращение в клуб Погребняка

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб решил вернуть форварда Павла Погребняка.

    «У нас было несколько вариантов по трансферу нападающего, но они сорвались по независящим от нас причинам. Брать же в экстренном режиме какого-то непонятного иностранца не хочется.

    Тренеры решили, что Паша может помочь команде, а потому решили возобновить [сотрудничество]», – сказал Иванов.

    • Погребняк выступал за «Урал» с 2018 по 2020 год.
    • За два сезона нападающий забил восемь голов в 33 матчах.
    • В июле он покинул клуб на правах свободного агента.

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    Источник: «Екатеринбург Онлайн»

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