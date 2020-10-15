«Спартак» анонсировал переход Мозеса песней Луи Армстронга

Пресс-служба «Спартака» в твиттере опубликовала скрытый анонс трансфера игрока «Челси» Виктора Мозеса.
Клуб выложил ролик с эмблемой команды и отрывком из песни Луи Армстронга под названием «Go down, Moses».
Ожидается, что «Спартак» возьмет в аренду 29-летнего нигерийца до конца нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что Мозес может дебютировать в составе москвичей 24 октября в матче с «Краснодаром».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Спартака»