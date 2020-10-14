Кураньи: «Шварц высоко котируется в Германии. Фанаты «Майнца» были расстроены его уходом»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о новом главном тренере московского клуба Сандро Шварце.

«Динамо» сделало отличный выбор! Возможно, у Сандро не такой большой послужной список, как это может показаться на первый взгляд, но не стоит придавать этому серьeзного значения. Шварц – высококлассный специалист, который высоко котируется в Германии. Фанаты «Майнца» были крайне расстроены его уходом.

Сандро знает, как делать хорошие команды, у него своя идея игры, которую он умеет донести до футболистов, у него прогрессивное футбольное мышление, так что жду, что «Динамо» теперь будет играть на новом уровне!» – передает слова Кураньи пресс-служба «Динамо».