Лига наций. Украина победила Испанию, Германия и Швейцария обменялись тремя голами

Сборная Украины одержала вторую победу в розыгрыше Лиги наций. Единственный гол забил Виктор Цыганков.

Швейцария не смогла обыграть Германию в гостях и осталась последней в группе.

Серж Гнабри – лучший бомбардир сборной Германии с момента своего дебюта в 2016 году (14 голов, 15 матчей).

Лига наций. Лига А. Группа 4. 4-й тур

Германия – Швейцария – 3:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Гавранович, 5; 0:2 – Фройлер, 26; 1:2 – Вернер, 28; 2:2 – Хаверц, 55; 2:3 – Гавранович, 57; 3:3 – Гнабри, 60.

Удаления: нет – Шер, 90+4 (вторая ж.к.).

Украина – Испания – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Цыганков, 76.

Календарь лиги А

Турнирные таблицы лиги А