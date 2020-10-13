Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Лига наций. Украина победила Испанию, Германия и Швейцария обменялись тремя голами

    Сборная Украины одержала вторую победу в розыгрыше Лиги наций. Единственный гол забил Виктор Цыганков.

    Швейцария не смогла обыграть Германию в гостях и осталась последней в группе.

    Серж Гнабри – лучший бомбардир сборной Германии с момента своего дебюта в 2016 году (14 голов, 15 матчей).

    Лига наций. Лига А. Группа 4. 4-й тур

    Германия – Швейцария – 3:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Гавранович, 5; 0:2 – Фройлер, 26; 1:2 – Вернер, 28; 2:2 – Хаверц, 55; 2:3 – Гавранович, 57; 3:3 – Гнабри, 60.

    Удаления: нет – Шер, 90+4 (вторая ж.к.).

    Украина – Испания – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Цыганков, 76.

    Календарь лиги А

    Турнирные таблицы лиги А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2020 23:36
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18493

      Боцман59rus 1 час назад

      Цифры на табло красивые, усатому понравились, но мы зато всех перебегаем.ССЧ.))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1605

      petrucho-spb 1 час назад

      Браво Украина!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      амани 1 час назад

      Украина браво.......красавчики

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6548

      FanatSerj 1 час назад

      С поздравлением братьев и соседей, красавчики. Прям как Ростов с Баварией там огребли, но дома ни пяди земли не дали, конкистадорам ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5806

      GoLenaStop > FanatSerj 1 час назад

      Да! Жаль, что их следующая игра такого чуда не явит...
      Но реально -молодцы!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6548

      FanatSerj > GoLenaStop 26 минут назад

      Адекватные люди понимают, что конечно Испания сильнее, Франция сильнее, другие ТОП сборные сильнее, выше уровнем. Но тем ещё ценнее такие победы, они дают понимания молодым пацанам, что они могут играть и добиваться положительного результата с такими сборными, да не играя на равных, но они всё равно могут выиграть если будут показывать свой максимум, дисциплину, коллективную игру.
      Да и не только себе, они и нам болельщикам дарят надежды, когда перед такими играми в глубине души теплится огонек веры в положительный результат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Ailend 1 час назад

      Классный матч был Украина - Испания. Но немного нервно. С победой!!!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5806

      GoLenaStop 1 час назад

      после игры с Германией я сказала - Хорошая подготовка команды Шевченко позволила забить хотя бы один гол. Шансы на будущее команды неплохие...
      Ну и?!,,
      Спасибо команде Шевченко за победу!
      Это была отличная победная игра неизвестных кочерыжек против надутых бизонов!
      Удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1863

      FENIX-SL 1 час назад

      у Украины отличная молодая команда
      молодцы!

      а у нас зюба и мага

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6548

      FanatSerj > FENIX-SL 1 час назад

      не звизди у нас тоже молодежка отличная, считай по возрасту уже и основа и они там большинство будут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1863

      FENIX-SL > FanatSerj 12 минут назад

      и где она?
      пока у других стран молодняк уже наигрывается во всю в основе получая дикий опыт
      у нас болелы хвалят молодежку нашу
      ахахаххаха
      только толку то..испанский молодняк например в топ чемпионатах а у нас где? в рифму ответ подходит вполне
      когда нынешние ребята из молодежки через несколько лет будут в основе..вот и увидишь подтверждение моих слов..россия будет так же внизу
      у нас футбол в паршивом состоянии..в лимите, коррупции и газе

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79787
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru