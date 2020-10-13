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  • Лига наций. Украина победила Испанию, Германия и Швейцария обменялись тремя голами

Лига наций. Украина победила Испанию, Германия и Швейцария обменялись тремя голами

13 октября 2020, 23:36
22

Сборная Украины одержала вторую победу в розыгрыше Лиги наций. Единственный гол забил Виктор Цыганков.

Швейцария не смогла обыграть Германию в гостях и осталась последней в группе.

Серж Гнабри – лучший бомбардир сборной Германии с момента своего дебюта в 2016 году (14 голов, 15 матчей).

Лига наций. Лига А. Группа 4. 4-й тур

Германия – Швейцария – 3:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Гавранович, 5; 0:2 – Фройлер, 26; 1:2 – Вернер, 28; 2:2 – Хаверц, 55; 2:3 – Гавранович, 57; 3:3 – Гнабри, 60.

Удаления: нет – Шер, 90+4 (вторая ж.к.).

Украина – Испания – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Цыганков, 76.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига наций Украина. Премьер-лига Украина Испания Швейцария Германия
Комментарии (22)
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GoLenaStop
1602621767
после игры с Германией я сказала - Хорошая подготовка команды Шевченко позволила забить хотя бы один гол. Шансы на будущее команды неплохие... Ну и?!,, Спасибо команде Шевченко за победу! Это была отличная победная игра неизвестных кочерыжек против надутых бизонов! Удачи!
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Ailend
1602621850
Классный матч был Украина - Испания. Но немного нервно. С победой!!!)))
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FanatSerj
1602622082
С поздравлением братьев и соседей, красавчики. Прям как Ростов с Баварией там огребли, но дома ни пяди земли не дали, конкистадорам ))
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амани
1602622339
Украина браво.......красавчики
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petrucho-spb
1602622378
Браво Украина!!!!
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Benifacto
1602628867
хохлы молодцы, но линейный который ошибся показав подряд 2 офсайда неверных это ппц конечно, судейство было на днище...
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Axe111
1602640770
Учись физрук усатый!!!! Позорище, ни игры,ни задумки!!! НИЧЕГО!!!!!!!!!
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Из Твери Леха
1602652193
А молодцы хохлы. Хоть и моментов было больше у Испании, где-то повезло, где-то вратарь выручил, но какая-то мысль у них в атаке присутствовала и они забили.
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neveldomha
1602654386
Это историческое везение сборной украины 1 момент - 1 гол. То самое везение, что случилось у нас на чемпионате мира с той же самой Испанией. Если бы не игра кипера, то говорить было бы не о чем.
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Вальдемар IV
1602669559
по факту футбол украины не слабее нашего, один шахтер там лучше всех наших госклубов выступает, и тоже куефа брал, так что 1-1, газовый не считается, это купленный на инаугурацию
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