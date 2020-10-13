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    «Барселона» может подписать Депая, Вейналдума и Гарсию в январе

    «Барселона» намерена подписать в зимнее трансферное окно трех футболистов, которые могли перейти в команду этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

    В январе состав каталонского клуба могут пополнить нападающий «Лиона» Мемфис Депай, полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум и защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия.

    Сообщается, что Депай и Вейналдум – приоритетные цели главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана.

    • Депай не перешел в «Барселону» из-за срыва трансфера Дембеле.
    • Гарсия – воспитанник «Барселоны».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3

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