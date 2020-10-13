«Барселона» может подписать Депая, Вейналдума и Гарсию в январе

«Барселона» намерена подписать в зимнее трансферное окно трех футболистов, которые могли перейти в команду этим летом, сообщает Mundo Deportivo.
В январе состав каталонского клуба могут пополнить нападающий «Лиона» Мемфис Депай, полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум и защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия.
Сообщается, что Депай и Вейналдум – приоритетные цели главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана.
- Депай не перешел в «Барселону» из-за срыва трансфера Дембеле.
- Гарсия – воспитанник «Барселоны».
Источник: Mundo Deportivo