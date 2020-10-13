«Барселона» может подписать Депая, Вейналдума и Гарсию в январе

«Барселона» намерена подписать в зимнее трансферное окно трех футболистов, которые могли перейти в команду этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

В январе состав каталонского клуба могут пополнить нападающий «Лиона» Мемфис Депай, полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум и защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия.

Сообщается, что Депай и Вейналдум – приоритетные цели главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана.