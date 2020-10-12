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  • «Ман Сити» потратил более 1 миллиарда на состав, «Бавария» – 408 миллионов

«Ман Сити» потратил более 1 миллиарда на состав, «Бавария» – 408 миллионов

12 октября 2020, 14:48
14

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) назвал клубы из большой пятерки, которые потратили больше всего денег на комплектование состава. Лидером рейтинга стал английский «Манчестер Сити», потративший более 1 миллиарда евро.

  1. «Манчестер Сити» – 1,036 миллиарда евро
  2. «ПСЖ» – 888 миллионов евро
  3. «Манчестер Юнайтед» – 844
  4. «Барселона» – 826
  5. «Челси» – 763
  6. «Реал» – 708
  7. «Ливерпуль» – 666 млн евро
  8. «Ювентус» – 594 млн евро
  9. «Арсенал» – 590 млн евро
  10. «Эвертон» – 504 млн евро
  11. «Атлетико» – 483 млн евро
  12. «Тоттенхэм» – 479 млн евро
  13. «Наполи» – 467 млн евро
  14. «Интер» – 439 млн евро
  15. «Бавария» – 408 млн евро.

Источник: сайт CIES Football Observatory
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Сити ПСЖ Бавария
Комментарии (14)
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АртурZaСМ
1602504022
Ну конечно, Бавария всегда брала игроков гнилым способом, предложат игроку контракт, а потом ждут когда он станет свободным агентом
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Brabus71
1602505339
Какой нахрен футбол, когда такие астрономические суммы крутятся
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Zubo
1602506014
Вот они народные денюжки куда идут, и не слова от наших защитников бабушек
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zatonn
1602507942
Хорошо, что от Пепа в 2016 избавились, а то ведь требовал себе эксклюзивных полномочий в трансферных вопросах. Теперь пусть шейхов до банкротства доводит, а ЛЧ всё равно не выиграет. В нашей стране его уже давно бы в ДФР вызвали))))
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Garrincha58
1602515199
собрались тут умники считают бабки в Бундеслиге
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серега кашин
1602519354
ну и где ваш ффп илиим все можно а простым клубам европы сразу бан в ек
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