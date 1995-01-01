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    «Ман Сити» потратил более 1 миллиарда на состав, «Бавария» – 408 миллионов

    Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) назвал клубы из большой пятерки, которые потратили больше всего денег на комплектование состава. Лидером рейтинга стал английский «Манчестер Сити», потративший более 1 миллиарда евро.

    1. «Манчестер Сити» – 1,036 миллиарда евро
    2. «ПСЖ» – 888 миллионов евро
    3. «Манчестер Юнайтед» – 844
    4. «Барселона» – 826
    5. «Челси» – 763
    6. «Реал» – 708
    7. «Ливерпуль» – 666 млн евро
    8. «Ювентус» – 594 млн евро
    9. «Арсенал» – 590 млн евро
    10. «Эвертон» – 504 млн евро
    11. «Атлетико» – 483 млн евро
    12. «Тоттенхэм» – 479 млн евро
    13. «Наполи» – 467 млн евро
    14. «Интер» – 439 млн евро
    15. «Бавария» – 408 млн евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт CIES Football Observatory

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3945

      Zubo 19 минут назад

      Вот они народные денюжки куда идут, и не слова от наших защитников бабушек

      0
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      Рейтинг: +337

      Brabus71 30 минут назад

      Какой нахрен футбол, когда такие астрономические суммы крутятся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1837

      FENIX-SL 45 минут назад

      только у Баварии уже два основных состава грубо говоря
      на будущее они укомплектованы уже)
      а мансити просто тратит и тратит

      1
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      Рейтинг: +2984

      АртурZaСМ 52 минуты назад

      Ну конечно, Бавария всегда брала игроков гнилым способом, предложат игроку контракт, а потом ждут когда он станет свободным агентом

      3
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