«Ман Сити» потратил более 1 миллиарда на состав, «Бавария» – 408 миллионов

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) назвал клубы из большой пятерки, которые потратили больше всего денег на комплектование состава. Лидером рейтинга стал английский «Манчестер Сити», потративший более 1 миллиарда евро.

«Манчестер Сити» – 1,036 миллиарда евро «ПСЖ» – 888 миллионов евро «Манчестер Юнайтед» – 844 «Барселона» – 826 «Челси» – 763 «Реал» – 708 «Ливерпуль» – 666 млн евро «Ювентус» – 594 млн евро «Арсенал» – 590 млн евро «Эвертон» – 504 млн евро «Атлетико» – 483 млн евро «Тоттенхэм» – 479 млн евро «Наполи» – 467 млн евро «Интер» – 439 млн евро «Бавария» – 408 млн евро.