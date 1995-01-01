«Ман Сити» потратил более 1 миллиарда на состав, «Бавария» – 408 миллионов

Вот они народные денюжки куда идут, и не слова от наших защитников бабушек
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) назвал клубы из большой пятерки, которые потратили больше всего денег на комплектование состава. Лидером рейтинга стал английский «Манчестер Сити», потративший более 1 миллиарда евро.
- «Манчестер Сити» – 1,036 миллиарда евро
- «ПСЖ» – 888 миллионов евро
- «Манчестер Юнайтед» – 844
- «Барселона» – 826
- «Челси» – 763
- «Реал» – 708
- «Ливерпуль» – 666 млн евро
- «Ювентус» – 594 млн евро
- «Арсенал» – 590 млн евро
- «Эвертон» – 504 млн евро
- «Атлетико» – 483 млн евро
- «Тоттенхэм» – 479 млн евро
- «Наполи» – 467 млн евро
- «Интер» – 439 млн евро
- «Бавария» – 408 млн евро.