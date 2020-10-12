«Ман Сити» потратил более 1 миллиарда на состав, «Бавария» – 408 миллионов

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) назвал клубы из большой пятерки, которые потратили больше всего денег на комплектование состава. Лидером рейтинга стал английский «Манчестер Сити», потративший более 1 миллиарда евро.
- «Манчестер Сити» – 1,036 миллиарда евро
- «ПСЖ» – 888 миллионов евро
- «Манчестер Юнайтед» – 844
- «Барселона» – 826
- «Челси» – 763
- «Реал» – 708
- «Ливерпуль» – 666 млн евро
- «Ювентус» – 594 млн евро
- «Арсенал» – 590 млн евро
- «Эвертон» – 504 млн евро
- «Атлетико» – 483 млн евро
- «Тоттенхэм» – 479 млн евро
- «Наполи» – 467 млн евро
- «Интер» – 439 млн евро
- «Бавария» – 408 млн евро.
Источник: сайт CIES Football Observatory