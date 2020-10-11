Шомуродов: «Если бы предложение «Дженоа» перебил «Зенит», все равно поехал бы в Италию»

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов заявил, что выбрал бы итальянскую команду, даже если бы в российской ему предложили зарплату больше.

«Если бы предложение «Дженоа» перебил «Зенит»? Поехал бы в Италию, потому что я с самого начала твердил своему агенту: сначала Европа, а потом все остальное. У меня ведь давно были варианты с Катаром, Саудовской Аравией и Китаем, но я их даже не рассматривал. Деньги — не главное», – цитирует Шомуродова Sport24.