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  • Шомуродов: «Если бы предложение «Дженоа» перебил «Зенит», все равно поехал бы в Италию»

Шомуродов: «Если бы предложение «Дженоа» перебил «Зенит», все равно поехал бы в Италию»

11 октября 2020, 19:44
15

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов заявил, что выбрал бы итальянскую команду, даже если бы в российской ему предложили зарплату больше.

«Если бы предложение «Дженоа» перебил «Зенит»? Поехал бы в Италию, потому что я с самого начала твердил своему агенту: сначала Европа, а потом все остальное. У меня ведь давно были варианты с Катаром, Саудовской Аравией и Китаем, но я их даже не рассматривал. Деньги — не главное», – цитирует Шомуродова Sport24.

  • У Шомуродова вторая по величине зарплата в «Дженоа».
  • В РПЛ игрок выступал с 2017 года.
  • «Дженоа» идет в Серии А седьмым.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Дженоа Зенит Шомуродов Эльдор
Комментарии (15)
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Александ1982
1602437684
Удачи в новой команде!!
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neveldomha
1602438307
Россия вообще-то тоже Европа. Это так информация для неучей.
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Хейтер Аларм
1602438429
Ты Зениту и не нужен) Они на ценное места лега могут купить игрока за 20-30 лямов, зачем им нап, который в последнее время почти не забивает)
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Garrincha58
1602445272
в Зените есть два таких Шомурдовых зачем им третий или это опять журналюги придумали
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serglider
1602448799
Главное что бы полирование его пятой точкой скамейку запасных не оказалось основным занятием Шомуродова в Италии))) Удачи тебе Эльдор!
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wladilenzhilyakov
1602449781
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paracetamol
1602453295
Нахр ты нужен Зениту! Звезду поймал парниша.
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Давид59
1602485474
Плюнулся в сторону Зенита. Полегчало наверное. Думаю его и бесплатно бы не пригласили
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ARTHUR19
1602489850
Хорошо что Зенит его не купил, по мне так игрок сильно переоценен, не хватает стабильности и мотивации ему играть. Вот почему-то всех футболистов, кто играет в России в последнее время, хватает на сезон. Потом они смотрят на заразную лень других футболистов и тоже становится неинтересно играть. Причем если приезжают классные футболисты, их тоже не хватает надолго. Шомуродов не исключение - его хватило на первые 10 туров в прошлом чемпионате, потом сдал.
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raritet
1602493288
Как только отойдет от итальянской кассы и пересчитает сколько осталось грошиков после налогообложение в 43 процента для физических лиц , может быть и вспомнит про Зенит, который и не собирался никого брать, Шомуродовых своих девать некуда.
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