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    Шомуродов: «Если бы предложение «Дженоа» перебил «Зенит», все равно поехал бы в Италию»

    Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов заявил, что выбрал бы итальянскую команду, даже если бы в российской ему предложили зарплату больше.

    «Если бы предложение «Дженоа» перебил «Зенит»? Поехал бы в Италию, потому что я с самого начала твердил своему агенту: сначала Европа, а потом все остальное. У меня ведь давно были варианты с Катаром, Саудовской Аравией и Китаем, но я их даже не рассматривал. Деньги — не главное», – цитирует Шомуродова Sport24.

    • У Шомуродова вторая по величине зарплата в «Дженоа».
    • В РПЛ игрок выступал с 2017 года.
    • «Дженоа» идет в Серии А седьмым.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2659

      Гавроша 24 минуты назад

      Хорошо что не купили, не нужен он.

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      Рейтинг: -609

      СуперПАВ9 1 час назад

      Зря Зенит сильнее Дженоа где логика, да и Зениту ты не нужее, Азмун гораздо сильнее, потом Зенит играет в лиге чемпионов в которой можно себя показать и пойти на повышение в топ клуб европпы

      0
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      Рейтинг: -2012

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Молодец ! Правильно приоритеты расставляет.

      1
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      Рейтинг: +477

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Ты Зениту и не нужен) Они на ценное места лега могут купить игрока за 20-30 лямов, зачем им нап, который в последнее время почти не забивает)

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      Рейтинг: +2296

      neveldomha 1 час назад

      Россия вообще-то тоже Европа. Это так информация для неучей.

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      Рейтинг: -2012

      Вот оно чё Михалыч > neveldomha 51 минуту назад

      Так вот почему так мало расейских футболистов стараются попасть в английские, испанские, немецкие,итальянские клубы....Им не надо в ту Европу, они в своей Европе.))) Вот тока почему каждый раз когда расейская сборная лажает, то главной причиной все называют застой..? Ну типа расеяне сидят на огромных зарплатах в РПЛ и никуя нет развития мастерства. Типа зачем им та Европа где будет прогресс ? Там денех им будут поначалу платить по их уровню, то есть меньше....Не едут туда.Вот и нет продвижения, зато есть бабло....А потом все чего то от сборной ждут.
      А Шомуродов все правильно сказал ---"Деньги — не главное". На этом этапе.

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      Рейтинг: +1761

      Александ1982 1 час назад

      Удачи в новой команде!!

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      Рейтинг: +1723

      Бриг 1 час назад

      Молодец. Деньги придут - какие годы?!

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