Молодежная сборная России получит прямую путевку на Евро-2021, если в последнем туре обыграет Латвию

Завершились все пятничные матчи группы 5 отбора молодежного Евро-2021.

Россия разгромила Эстонию (4:0), Болгария одолела Латвию (1:0), а Польша проиграла Сербии (0:1).

За тур до окончания квалификационного турнира россияне с 20 очками лидируют в группе, поляки с 16 баллами и одной игрой в запасе идут вторыми.

Таким образом, молодежной сборной России нужно победить в десятом туре Латвию в гостях и тогда команда, независимо от других результатов, получит прямую путевку на континентальное первенство.