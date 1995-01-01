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    Молодежная сборная России получит прямую путевку на Евро-2021, если в последнем туре обыграет Латвию

    Завершились все пятничные матчи группы 5 отбора молодежного Евро-2021.

    Россия разгромила Эстонию (4:0), Болгария одолела Латвию (1:0), а Польша проиграла Сербии (0:1).

    За тур до окончания квалификационного турнира россияне с 20 очками лидируют в группе, поляки с 16 баллами и одной игрой в запасе идут вторыми.

    Таким образом, молодежной сборной России нужно победить в десятом туре Латвию в гостях и тогда команда, независимо от других результатов, получит прямую путевку на континентальное первенство.

    • Матч Латвия – Россия состоится 13 октября в 17:00 мск.
    • Латыши в восьми турах набрали четыре очка, не выиграв при этом ни разу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6518

      FanatSerj 7 минут назад

      Отличная новость, даже хорошо что усатый не перетягивает игроков, а там половину уже в основу брать можно, а так у пацанов есть последний шанс неплохо на молодежном турнире выступить, а потом их будут ждать уже только взрослые соревнования.

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      Рейтинг: +5250

      knikos 10 минут назад

      У меня странная ассоциация : хорваты сделали нам путёвку на ЕВРО-2008 и мы взяли бронзу. Здесь сербы дали путёвку . Можно ожидать призов на ЕВРО-2021 ? Надеюсь , что с Латвией наши разберутся без проблем. Пофиг , красивая игра будет или нет - главное 3 очка !

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      Рейтинг: +1719

      ALEX ML 2 часа назад

      На нашей улице пень горит, однако редкое везение

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