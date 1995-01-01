Молодежная сборная России получит прямую путевку на Евро-2021, если в последнем туре обыграет Латвию

Отличная новость, даже хорошо что усатый не перетягивает игроков, а там половину уже в основу брать можно, а так у пацанов есть последний шанс неплохо на молодежном турнире выступить, а потом их будут ждать уже только взрослые соревнования.
Завершились все пятничные матчи группы 5 отбора молодежного Евро-2021.
Россия разгромила Эстонию (4:0), Болгария одолела Латвию (1:0), а Польша проиграла Сербии (0:1).
За тур до окончания квалификационного турнира россияне с 20 очками лидируют в группе, поляки с 16 баллами и одной игрой в запасе идут вторыми.
Таким образом, молодежной сборной России нужно победить в десятом туре Латвию в гостях и тогда команда, независимо от других результатов, получит прямую путевку на континентальное первенство.
- Матч Латвия – Россия состоится 13 октября в 17:00 мск.
- Латыши в восьми турах набрали четыре очка, не выиграв при этом ни разу.