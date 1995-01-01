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    Отбор молодежного Евро-2021. Россия разгромила Эстонию, у Чалова дубль

    В отборочном матче молодежного Евро-2021 Россия разгромила Эстонию со счетом 4:0.

    Дважды в этой игре отличился Федор Чалов, один раз – Константин Кучаев. Кроме того, эстонцы забили гол в свои ворота.

    Россияне лидируют в своей группе, набрав 20 очков в девяти турах. На втором месте идет Польша, у которой 16 баллов и два поединка в запасе.

    Отбор молодежного Евро-2021. Группа 5

    Россия – Эстония – 4:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Вильота (в свои ворота), 8; 2:0 – Кучаев, 13; 3:0 – Чалов (с пенальти) – 21; 4:0 – Чалов, 40.

    Россия: Сафонов, Тикнизян, Евгеньев (Татаев, 46), Маслов, Голубев, Обляков (Магкеев, 62), Глебов, Кучаев (Уткин, 46), Лесовой (Игнатьев, 69), Грулев, Чалов (Сулейманов, 61).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1820

      FENIX-SL 14 минут назад

      ого
      наши быстрее додумались в какие ворота надо бить
      молодцы!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2683

      erma > FENIX-SL 12 минут назад

      Супер! Вчера Черчесов забыл объяснить это старшим товарищам.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2873

      mutabor0992 > erma 10 минут назад

      Да он сам не знает...Весь матч руками махал,думал взлетит.

      1
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      Рейтинг: +10206

      Skull_Boy 17 минут назад

      Спасибо Сербия за 1-0 с ляхами и теперь просто надо выиграть у Латвии и спокойно готовится к ЕВРО

      2
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      Рейтинг: +2683

      erma > Skull_Boy 11 минут назад

      Точно, братушки постарались, хоть им это и не нужно было.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2873

      mutabor0992 > Skull_Boy 11 минут назад

      А на Евро Латвий с Эстониями не будет...И будет как обычно.

      0
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      Рейтинг: +18455

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Смотреть эту игру было намного приятнее, чем вчера первую сборную со шведами.

      2
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      Рейтинг: +889

      alll-333 25 минут назад

      ах-вах, молодежка громит во все времена, а что же случается, когда становятся взрослыми?

      0
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      Рейтинг: +2683

      erma > alll-333 13 минут назад

      У наших людей вместе с большими деньгами пропадают большие амбиции, а значит способность к ежедневной кропотливой работе над собой, что приводит к отсутствию спортивного роста.

      1
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      Рейтинг: +2873

      mutabor0992 > alll-333 12 минут назад

      Синдром Коко-мамая...)))

      0
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      Рейтинг: +959

      egrrr 42 минуты назад

      чалову же 22, а молодежка до 21....

      0
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      Рейтинг: +10206

      Skull_Boy > egrrr 39 минут назад

      Если на момент начала отбора было 21, то играть можно, а вот про само ЕВРО не знаю считается это правило или нет

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      Рейтинг: +2683

      erma > egrrr 10 минут назад

      Так он же вечно подающий надежды, а значит вечно молодой.

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      Рейтинг: +2107

      vsespartak01 1 час назад

      красивый первый тайм и безголевой второй!наверное еще моложе вышли после перерыва?

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      Рейтинг: +10206

      Skull_Boy > vsespartak01 50 минут назад

      Да нет достаточно было убрать Облякова и все мозгов в атаке нет, прямо как и с Головиным, его нет и ничего путного лавочная сборная придумать не может и мне интересно что так хают Сулейманова, что он есть, что нет разницы никакой не заметил и пора уже Сафонова и Обла во взрослую

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      Рейтинг: +923

      elessar arnor > Skull_Boy 30 минут назад

      Обл - мозг команды? в ЦСКА он качественно тупит

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      Рейтинг: +13339

      vladimir-7 > elessar arnor 57 секунд назад

      Разные уровни команд.

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