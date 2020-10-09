Отбор молодежного Евро-2021. Россия разгромила Эстонию, у Чалова дубль

В отборочном матче молодежного Евро-2021 Россия разгромила Эстонию со счетом 4:0.

Дважды в этой игре отличился Федор Чалов, один раз – Константин Кучаев. Кроме того, эстонцы забили гол в свои ворота.

Россияне лидируют в своей группе, набрав 20 очков в девяти турах. На втором месте идет Польша, у которой 16 баллов и два поединка в запасе.

Отбор молодежного Евро-2021. Группа 5

Россия – Эстония – 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Вильота (в свои ворота), 8; 2:0 – Кучаев, 13; 3:0 – Чалов (с пенальти) – 21; 4:0 – Чалов, 40.

Россия: Сафонов, Тикнизян, Евгеньев (Татаев, 46), Маслов, Голубев, Обляков (Магкеев, 62), Глебов, Кучаев (Уткин, 46), Лесовой (Игнатьев, 69), Грулев, Чалов (Сулейманов, 61).