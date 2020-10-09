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  • Отбор молодежного Евро-2021. Россия разгромила Эстонию, у Чалова дубль

Отбор молодежного Евро-2021. Россия разгромила Эстонию, у Чалова дубль

9 октября 2020, 19:55
20

В отборочном матче молодежного Евро-2021 Россия разгромила Эстонию со счетом 4:0.

Дважды в этой игре отличился Федор Чалов, один раз – Константин Кучаев. Кроме того, эстонцы забили гол в свои ворота.

Россияне лидируют в своей группе, набрав 20 очков в девяти турах. На втором месте идет Польша, у которой 16 баллов и два поединка в запасе.

Отбор молодежного Евро-2021. Группа 5

Россия – Эстония – 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Вильота (в свои ворота), 8; 2:0 – Кучаев, 13; 3:0 – Чалов (с пенальти) – 21; 4:0 – Чалов, 40.

Россия: Сафонов, Тикнизян, Евгеньев (Татаев, 46), Маслов, Голубев, Обляков (Магкеев, 62), Глебов, Кучаев (Уткин, 46), Лесовой (Игнатьев, 69), Грулев, Чалов (Сулейманов, 61).

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия (мол)
Комментарии (20)
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vsespartak01
1602263448
красивый первый тайм и безголевой второй!наверное еще моложе вышли после перерыва?
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egrrr
1602264642
чалову же 22, а молодежка до 21....
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Просто-333
1602265638
ах-вах, молодежка громит во все времена, а что же случается, когда становятся взрослыми?
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DOCTOR PENALTY
1602265843
Смотреть эту игру было намного приятнее, чем вчера первую сборную со шведами.
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Skull_Boy
1602266130
Спасибо Сербия за 1-0 с ляхами и теперь просто надо выиграть у Латвии и спокойно готовится к ЕВРО
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Ivan8077
1602267521
Молодцы!
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telenkowawitalin
1602273851
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FanatSerj
1602276174
Хороший состав и скамейка тоже не хуже, половину уже можно в основу брать смело, повезло усатому растет хорошее поколение, это не Кокорины, талант есть, а всё просрал на гульки.
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inzek
1602278017
это значит, что Чалов все-таки топ?
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