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    Суарес: «Месси считает, что меня выкинули из клуба. Я чувствую его боль»

    Луис Суарес рассказал, как Лионель Месси отреагировал на переход уругвайцы из «Барселоны» в «Атлетико».

    «Я не удивился реакции Месси на мой уход. Я хорошо его знаю и понимаю, какую боль он испытывал в этот момент. Он считает, что меня выкинули из клуба. Этот вопрос можно было решить по-другому. Это были шесть долгих лет в «Барселоне», и Месси волновал мой уход. Он по-дружески сопереживал мне.

    Моя семья хотела видеть меня счастливым. В «Барселоне есть некоторые странные вещи – например, клуб заставляет тебя тренироваться индивидуально, если не планирует выпускать на поле в ближайшем матче…

    Такие вещи делали мне больно. Семья видела, как сильно на меня влияет эта ситуация. Они посоветовали воспользоваться возможностью. Когда со мной связался «Атлетико», я ни на секунду не сомневался.

    Здесь я снова почувствовал себя счастливым», – сказал Суарес.

    • За «Барсу» уругваец выступал шесть лет.
    • Он забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

    Месси и Суарес сравнялись с Роналдо по голам за южноамериканские сборные

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    Источник: Goal.com

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