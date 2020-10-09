Суарес: «Месси считает, что меня выкинули из клуба. Я чувствую его боль»

Луис Суарес рассказал, как Лионель Месси отреагировал на переход уругвайцы из «Барселоны» в «Атлетико».

«Я не удивился реакции Месси на мой уход. Я хорошо его знаю и понимаю, какую боль он испытывал в этот момент. Он считает, что меня выкинули из клуба. Этот вопрос можно было решить по-другому. Это были шесть долгих лет в «Барселоне», и Месси волновал мой уход. Он по-дружески сопереживал мне.

Моя семья хотела видеть меня счастливым. В «Барселоне есть некоторые странные вещи – например, клуб заставляет тебя тренироваться индивидуально, если не планирует выпускать на поле в ближайшем матче…

Такие вещи делали мне больно. Семья видела, как сильно на меня влияет эта ситуация. Они посоветовали воспользоваться возможностью. Когда со мной связался «Атлетико», я ни на секунду не сомневался.

Здесь я снова почувствовал себя счастливым», – сказал Суарес.

За «Барсу» уругваец выступал шесть лет.

Он забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

Месси и Суарес сравнялись с Роналдо по голам за южноамериканские сборные