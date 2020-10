Месси и Суарес сравнялись с Роналдо по голам за южноамериканские сборные

Аргентинец Лионель Месси и уругваец Луис Суарес повторили рекорд бразильца Роналдо по количеству голов за национальную сборную в официальных матчах.

Этой ночью Месси принес победу сборной Аргентине, забив единственный гол в матче квалификации ЧМ-2022 с Эквадором (1:0). Суарес отметился голом в игре с Чили (2:1).

Таким образом, на счету обоих форвардов стало по 39 мячей. Они сравнялись с Роналдо в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных.

