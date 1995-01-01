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    Месси – Суаресу: «Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом, но меня уже ничего не удивляет»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси опубликовал в инстаграме пост, посвященный уходу из клуба нападающего Луиса Суареса.

    «Когда я сегодня зашeл в раздевалку, то окончательно понял, что ты ушeл. Будет очень сложно больше не проводить с тобой время как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень скучать по тебе. Сколько мате мы выпили вместе, сколько было совместных обедов, ужинов... Это никогда не забудется.

    Будет странно увидеть тебя в другой футболке и, тем более, играть против тебя. Ты один из самых важных игроков в истории клуба, добившийся весомых достижений как на клубном, так и на индивидуальном уровне. Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что сейчас меня уже ничего не удивляет.

    Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Я очень тебя люблю. До скорой встречи, мой друг», – написал Месси.

    • Суарес перешел в «Атлетико».
    • За «Барсу» уругваец выступал шесть лет.
    • Он забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

    text

    Публикация от text (@leomessi) 25 Сен 2020 в 1:59 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Лионеля Месси

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41869

      portero 1 час назад

      Должны нового президента избрать, надеюсь будут собирать новую команду с новым тренером ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1878

      Puddle 2 часа назад

      Путалонская дезеувщина. Фуууу!

      -1
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