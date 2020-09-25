Месси – Суаресу: «Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом, но меня уже ничего не удивляет»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси опубликовал в инстаграме пост, посвященный уходу из клуба нападающего Луиса Суареса.

«Когда я сегодня зашeл в раздевалку, то окончательно понял, что ты ушeл. Будет очень сложно больше не проводить с тобой время как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень скучать по тебе. Сколько мате мы выпили вместе, сколько было совместных обедов, ужинов... Это никогда не забудется.

Будет странно увидеть тебя в другой футболке и, тем более, играть против тебя. Ты один из самых важных игроков в истории клуба, добившийся весомых достижений как на клубном, так и на индивидуальном уровне. Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что сейчас меня уже ничего не удивляет.

Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Я очень тебя люблю. До скорой встречи, мой друг», – написал Месси.

Суарес перешел в «Атлетико».

За «Барсу» уругваец выступал шесть лет.

Он забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.