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    Гендиректор «Зенита»: «Трансферную кампанию под ЛЧ оцениваю на четверочку. Не исключаю приобретения под РПЛ»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал оценку трансферной кампании клуба.

    «У нас были и другие намерения, но, к сожалению, не удалось их реализовать. Будем играть тем составом, который у нас есть. Трансферную кампанию под Лигу чемпионов оцениваю на четверочку.

    Не исключаю, что будут приобретения под чемпионат России. У нас есть время до 17 октября (последний день трансферного окна в РПЛ – примечание «Бомбардира»)», – сказал Медведев.

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    Источник: ТАСС

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