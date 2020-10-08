Гендиректор «Зенита»: «Трансферную кампанию под ЛЧ оцениваю на четверочку. Не исключаю приобретения под РПЛ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал оценку трансферной кампании клуба.
«У нас были и другие намерения, но, к сожалению, не удалось их реализовать. Будем играть тем составом, который у нас есть. Трансферную кампанию под Лигу чемпионов оцениваю на четверочку.
Не исключаю, что будут приобретения под чемпионат России. У нас есть время до 17 октября (последний день трансферного окна в РПЛ – примечание «Бомбардира»)», – сказал Медведев.
- Новичками «Зенита» стали Деян Ловрен, Вендел и вернувшийся Далер Кузяев.
- В РПЛ петербуржцы по итогам десяти туров делят лидерство со «Спартаком».
- В групповом этапе ЛЧ команда сыграет с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».
Источник: ТАСС