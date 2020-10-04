«Дженоа» объявила о трансфере Шомуродова

Переход нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова в «Дженоа» оформлен. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.
Игрок уже попрощался с болельщиками ростовчан. Президент клуба подарил на прощание Шомуродову мяч, которым футболист забил дебютный гол в России.
- Форвард перешел в «Дженоа» за 9 миллионов евро включая все бонусы. «Ростов» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.
- Шомуродов играл в России с 2017 года.
- «Дженоа» сейчас на карантине по коронавирусу.
Источник: официальный сайт «Дженоа»