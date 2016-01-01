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    Погребняк: «Зенит» – икона нашего футбола»

    Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк поделился ожиданиями от сегодняшнего очного матча команд в десятом туре РПЛ.

    «Встречаются два лидера, думаю, будет красивый, результативный, обоюдоострый футбол. Считаю фаворитом команду Сергея Семака, по игре она выглядит предпочтительнее.

    «Спартак», конечно, заслуживает уважения, команда несколько игр уже не пропускает, идет вровень с «Зенитом» – иконой нашего футбола.

    Не готов философствовать на тему, у кого какие плюсы, просто матч должен получиться что надо, и, надеюсь, обойдется без эксцессов», – сказал Погребняк.

    • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
    • По итогам девяти туров команды делят лидерство в РПЛ.
    • Погребняк после ухода из «Урала» находится в статусе свободного агента.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии38
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      Рейтинг: -258

      Волька 1 час назад

      Икона!У бомжей!Молитесь гомосеки

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      Рейтинг: -1177

      Голубая устрица 1 час назад

      Ухахаха не смеши мои тапочки, какая икона ))

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      Рейтинг: +1808

      seth343 1 час назад

      *** опять камышей накурился.

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      Рейтинг: +5248

      subbotaspartak 2 часа назад

      Предать анафеме...
      Сана лишить...Победить...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      saitkulov71 2 часа назад

      Погребняк- деб.л, истории не знает вообще, СПАРТАК история нашего футбола

      2
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      Рейтинг: +335

      Землякруглая 2 часа назад

      А такие болелы синитные, как питорский педокнязь, паства этой "иконы". Вахах

      2
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      Рейтинг: +912

      Sedoi_Goblin 2 часа назад

      С такой "иконой" против каких "чертей" бороться??? Проще атеистом быть...

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      Рейтинг: +1271

      CSKA471 2 часа назад

      Не икона, а бюджет!

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      Рейтинг: +1948

      Из Твери Леха 3 часа назад

      Если воспитанник спартака считает иконой нашего футбола Зенит, то по ходу так и есть. С оговорочкой "на данный момент..."

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      Рейтинг: +86

      Рыжий бес 3 часа назад

      Может и икона ,,,,но уж слишком дорого обходится эта икона нашему государству,,,,

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