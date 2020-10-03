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Погребняк: «Зенит» – икона нашего футбола»

3 октября 2020, 14:14
27

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк поделился ожиданиями от сегодняшнего очного матча команд в десятом туре РПЛ.

«Встречаются два лидера, думаю, будет красивый, результативный, обоюдоострый футбол. Считаю фаворитом команду Сергея Семака, по игре она выглядит предпочтительнее.

«Спартак», конечно, заслуживает уважения, команда несколько игр уже не пропускает, идет вровень с «Зенитом» – иконой нашего футбола.

Не готов философствовать на тему, у кого какие плюсы, просто матч должен получиться что надо, и, надеюсь, обойдется без эксцессов», – сказал Погребняк.

  • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
  • По итогам девяти туров команды делят лидерство в РПЛ.
  • Погребняк после ухода из «Урала» находится в статусе свободного агента.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Погребняк Павел
Комментарии (27)
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nik55
1601724967
слабо лизнул
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Волька
1601725081
А этот ***** откуда взялся.Икона гомосеков и бомжей
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Kykan_Arena
1601725175
икона ЛГБТ если только
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Лфшт
1601725490
О да - икона. Клуб, который всю свою историю был в полной гавне. ничего не выигравал, никого не воспитывал. ПОтом пришел Газпром - ввалил кучу бабла, государственного. Вечно скупают весь российский чемпионат, потом эти игроки гниют там, вместо того чтобы расти (Бухаров, Могилевец и еще куча примеров. Среди болельщиков процветает фашизм и национализм. Икона, браво.
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DeStar
1601725900
бред конечно, ну какая икона? ладно бы они там хоть из группы в лч были в состоянии выйти. Но нет. Никто ж аталанту иконой итальянского футбола не называет, а она зенит разберет 5-0 каких и не заметит. Сам лично против Зенита ничего не имею, и даже вливания газпрома можно распределить так - внутри рос футбола зенит за это не любят, но для мировой арены вливания в рос клуб дают шанс как-то рос футбол показать, только жаль ,что последнего как-то и нет.
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Волька
1601726205
Выгребняк вылез из мусорки!Настоящий бомж!
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GoldPlayFIFARus9
1601726457
Приятно,что даже воспитанники Спартака это осознают. Отрицают это только те, кто завидует Зениту
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CSKA471
1601729033
Не икона, а бюджет!
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Sedoi_Goblin
1601729768
С такой "иконой" против каких "чертей" бороться??? Проще атеистом быть...
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saitkulov71
1601730630
Погребняк- деб.л, истории не знает вообще, СПАРТАК история нашего футбола
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