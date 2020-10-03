Погребняк: «Зенит» – икона нашего футбола»

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк поделился ожиданиями от сегодняшнего очного матча команд в десятом туре РПЛ.

«Встречаются два лидера, думаю, будет красивый, результативный, обоюдоострый футбол. Считаю фаворитом команду Сергея Семака, по игре она выглядит предпочтительнее.

«Спартак», конечно, заслуживает уважения, команда несколько игр уже не пропускает, идет вровень с «Зенитом» – иконой нашего футбола.

Не готов философствовать на тему, у кого какие плюсы, просто матч должен получиться что надо, и, надеюсь, обойдется без эксцессов», – сказал Погребняк.