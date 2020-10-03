Беленов, Жамалетдинов, Гогуа и Фламарион – в стартовых составах «Уфы» и «Ротора» на матч десятого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Ротора» на очный матч десятого тура РПЛ.
«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Данченко, Кротов, Алиев, Камилов, Карп, Сысуев, Жамалетдинов.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Матрикарди, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулев, Муллин, Фламарион.
- Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник».
- Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
- «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» – 16-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ