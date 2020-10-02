Главные новости дня. ЦСКА узнал соперников по Лиге Европы, Мирзов перешел из «Спартака» в «Химки»

Todofichajes: «Зенит» сделал официальное предложение по 30-летнему игроку «Атлетико» Эррере.

Вратарь «Брюгге» Миньоле: «Зимой в России мороз и снег. Это может стать преимуществом для «Зенита».

Сантос: «Мы никогда не ощущали поддержку судей».

Гончаренко хочет видеть Норманна в ЦСКА. «Ростов» просит за норвежца 25 миллионов.

Тедеско: «В «Спартаке» стал ближе к тому футболу, в который мечтаю играть».

Журналист Казаков: «После 6 октября «Спартак» усилится статусным правым защитником-легионером».

Жеребьевка ЛЕ. ЦСКА сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

Кокорин пропустит матч с «Зенитом».

Официально: Мирзов стал игроком «Химок».

«Вольфсбург» арендовал Филиппа.