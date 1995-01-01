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    Гончаренко хочет видеть Норманна в ЦСКА. «Ростов» просит за норвежца 25 миллионов

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заинтересован в приобретении полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

    По информации Metaratings, «Ростов» готов расстаться с норвежским хавбеком за 25 миллионов евро. ЦСКА пока не делал официального предложения ростовчанам по игроку.

    • В этом сезоне Матиас принял участие в девяти матчах. На его счету один гол и одна голевая передача.
    • Трансферная стоимость Норманна оценивается в 7,5 миллионов евро.
    • Контракт норвежца с «Ростовом» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1693

      ALEX ML 1 минуту назад

      Бредятина журналистов. Влашич примерно столько стоит, а норвег при всём уважении это Муассанит

      0
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      Рейтинг: +1303

      Retiremen_VMF 17 минут назад

      Странно, соседи всех продают. Ну вылетели из Европы, а чемпионат кем играть будем?

      1
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      Рейтинг: +40958

      MaxRnD 23 минуты назад

      Если распродаются такие футболисты ка Попов, Шомуродов, Норманн, то тут одна дорога - можно начинать заочно привыкать к пердиву

      0
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      Рейтинг: +3273

      InterMilLano1908 35 минут назад

      Видели уже против Маккаби его... у нас по пальцам можно посчитать футболистов у которых ценник 20 и выше и норман не из них... 10-12 край

      1
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      Рейтинг: +2207

      Genz 39 минут назад

      ЦСКА хочет за 4 с рассрочкой на 4 года. Ростов хочет 25 налом. Где логика

      0
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      Рейтинг: +4918

      Lester84 41 минуту назад

      Игрок хороший, но 25 лямов он не стоит. Как минимум вдвое дешевле

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      Рейтинг: +40958

      MaxRnD > Lester84 25 минут назад

      Один дурак продаёт, другой покупает)) Тут уж как договорятся ))

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