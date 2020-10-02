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  • Гончаренко хочет видеть Норманна в ЦСКА. «Ростов» просит за норвежца 25 миллионов

Гончаренко хочет видеть Норманна в ЦСКА. «Ростов» просит за норвежца 25 миллионов

2 октября 2020, 10:38
26

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заинтересован в приобретении полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

По информации Metaratings, «Ростов» готов расстаться с норвежским хавбеком за 25 миллионов евро. ЦСКА пока не делал официального предложения ростовчанам по игроку.

  • В этом сезоне Матиас принял участие в девяти матчах. На его счету один гол и одна голевая передача.
  • Трансферная стоимость Норманна оценивается в 7,5 миллионов евро.
  • Контракт норвежца с «Ростовом» рассчитан до июня 2024 года.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Норманн Матиас Гончаренко Виктор
Комментарии (26)
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Lester84
1601624511
Игрок хороший, но 25 лямов он не стоит. Как минимум вдвое дешевле
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InterMilLano1908
1601624881
Видели уже против Маккаби его... у нас по пальцам можно посчитать футболистов у которых ценник 20 и выше и норман не из них... 10-12 край
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MaxRnD
1601625605
Если распродаются такие футболисты ка Попов, Шомуродов, Норманн, то тут одна дорога - можно начинать заочно привыкать к пердиву
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Retiremen_VMF
1601625947
Странно, соседи всех продают. Ну вылетели из Европы, а чемпионат кем играть будем?
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ALEX ML
1601626917
Бредятина журналистов. Влашич примерно столько стоит, а норвег при всём уважении это Муассанит
Ответить
spartakuz
1601628379
Тотальная распродажа?
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Из Твери Леха
1601629291
Гинер такие бабки за игрока РПЛ в жизни не выложит.
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sobaka120982
1601642405
Я по смеялся)))))))а чем он лучше миранчука за 15????
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zigbert
1601650384
Качественный игрок. Наверняка за ним идет охота не только со стороны ЦСКА.
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paracetamol
1601658303
Я бы до 30 цену задрал!
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