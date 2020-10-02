Гончаренко хочет видеть Норманна в ЦСКА. «Ростов» просит за норвежца 25 миллионов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заинтересован в приобретении полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
По информации Metaratings, «Ростов» готов расстаться с норвежским хавбеком за 25 миллионов евро. ЦСКА пока не делал официального предложения ростовчанам по игроку.
- В этом сезоне Матиас принял участие в девяти матчах. На его счету один гол и одна голевая передача.
- Трансферная стоимость Норманна оценивается в 7,5 миллионов евро.
- Контракт норвежца с «Ростовом» рассчитан до июня 2024 года.
Источник: Metaratings