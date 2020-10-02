Гончаренко хочет видеть Норманна в ЦСКА. «Ростов» просит за норвежца 25 миллионов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заинтересован в приобретении полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

По информации Metaratings, «Ростов» готов расстаться с норвежским хавбеком за 25 миллионов евро. ЦСКА пока не делал официального предложения ростовчанам по игроку.