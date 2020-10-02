Тедеско: «В «Спартаке» стал ближе к тому футболу, в который мечтаю играть»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о тренерском прогрессе в московском клубе.

«Сейчас я ближе к тому футболу, в который мечтаю играть. Общение с игроками «Спартака» дает мне многое. Это касается и российских ребят – Джикии, например. И молодых европейцев — Крала, Ларссона. Интересно услышать их точку зрения, сравнить со своими идеями.

Я рад, что наша работа здесь дает плоды. Благодарен за это игрокам, без которых это было бы невозможно. Мы будем продолжать работать над собой. Прекрасно понимаем, что пока «Спартаку» далеко до идеала.

Впереди серьезная проверка – матч с «Зенитом». Это чемпион и обладатель Кубка России, участник Лиги чемпионов и команда с самым дорогим составом», – цитирует Тедеско пресс-служба «Спартака».

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