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    Тедеско: «В «Спартаке» стал ближе к тому футболу, в который мечтаю играть»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о тренерском прогрессе в московском клубе.

    «Сейчас я ближе к тому футболу, в который мечтаю играть. Общение с игроками «Спартака» дает мне многое. Это касается и российских ребят – Джикии, например. И молодых европейцев — Крала, Ларссона. Интересно услышать их точку зрения, сравнить со своими идеями.

    Я рад, что наша работа здесь дает плоды. Благодарен за это игрокам, без которых это было бы невозможно. Мы будем продолжать работать над собой. Прекрасно понимаем, что пока «Спартаку» далеко до идеала.

    Впереди серьезная проверка – матч с «Зенитом». Это чемпион и обладатель Кубка России, участник Лиги чемпионов и команда с самым дорогим составом», – цитирует Тедеско пресс-служба «Спартака».

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:10
    Комментарии14
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      Рейтинг: +18353

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Подниму две руки и две ноги за твой футбол, если будут медали в РПЛ и победы в Европе. Но пока что твой футбол, Домен, мне непонятен.

      0
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      Рейтинг: +14747

      vka1970 1 час назад

      "Команда с самым дорогим составом." В точку и без граничащих с Медведевской шизофренией прикрас.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3481

      NewLife 2 часа назад

      А теперь сравните, что написал Тед и что написали медведев с сантосом. Есть вопросы в отношении порядочности авторов ?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4841

      maior-60 2 часа назад

      Успехов вместе со Спартаком, Тренер!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +3269

      алдан2014 3 часа назад

      Очень интересный тренер,без капли зазнайства и снобизма.Сраните с большинством наших тренеров.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +1805

      seth343 3 часа назад

      Мистер Тед, ты даже не представляешь, что для России значит ФК СПАРТАК

      8
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      Рейтинг: +1805

      seth343 > seth343 3 часа назад

      бомжи вперед, в атаку))))

      1
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      Рейтинг: +21741

      пьяныйхоровод > seth343 2 часа назад

      Надо говорить - "Вперёд за Питер" ! Запомнишь ?

      0
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      Рейтинг: +1752

      Бомбардиръ 3 часа назад

      В кубковом матче с Зенитом уже была проверка)
      И в дерби с ЦСКА тоже.

      2
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      Рейтинг: +8724

      alarm 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позорный футбол - цель тедески? ну ок) другого от тренера спартака ожидать не приходится)

      -10
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      Рейтинг: +11591

      derrik2000 > alarm 2 часа назад

      Как вернулся - сразу в бой? )))))
      Правильно!
      Ни дня без Спартака! )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +481

      Ужас Бората > 2 часа назад

      Опять чмо алармовское в нашу ветку залезло. Одного ублюдка бората ввели в ужасное состояние, скоро и этого поправим. Позор аларму!

      6
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      Рейтинг: +3379

      afw13 > Ужас Бората 1 час назад

      а что такое с боратом случилось? производственная травма, очко лопнуло у бедняги?) а я ведь его предупреждал, не залезай под ослика))

      1
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      Рейтинг: +2376

      vsespartak01 > alarm 1 час назад

      билять! нарожают уродов ...............алармов!

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