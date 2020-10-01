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    Тедеско второй месяц подряд признан лучшим тренером РПЛ

    Пресс-служба РПЛ назвала лучшего тренера турнира по итогам сентября.

    Этого звания удостоился Доменико Тедеско из «Спартака». За него единогласно проголосовали представители лиги, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

    Немца признали лучшим тренером Премьер-лиги во второй раз подряд.

    В сентябре «Спартак» под руководством Тедеско проиграл ЦСКА (1:3), но затем победил «Рубин» (2:0) и «Тамбов» (2:0).

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии15
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      Рейтинг: +14729

      vka1970 44 минуты назад

      Абсолютно по делу.Без знаковых приобретений и без новых трансферов клуб идёт в лидирующей группе.Про стоимость игроков вообще промолчу чтоб Газпром не обидеть.Так что выбор логичен.
      Хотя Гавноша со мной не согласится.Он вообще с логикой не очень дружит.Новерное потому то он и Гавноша.

      5
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      Рейтинг: +8

      nabo45 57 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " nabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +2588

      Гавроша 1 час назад

      Федотов лучший!

      -1
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      Рейтинг: +456

      Ужас Бората 1 час назад

      Доменико еще довольно молодой тренер. Желаю ему профессионально расти вместе со Спартаком. Пусть все получится!

      7
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      Рейтинг: +4810

      maior-60 2 часа назад

      А я - поддерживаю! Готовимся к Зениту!

      6
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      Рейтинг: -177

      Спартач80 2 часа назад

      Не очень понимаю за что...

      1
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      Рейтинг: +111

      dva064 > Спартач80 1 час назад

      Как за что???Идёт вровень с Зенитом опережая более сильные по составу команды и у ЦСКА и Локо и у Краснодара составы подороже будут,,,,так что пока всё справедливо,,,,

      4
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      Рейтинг: -177

      Спартач80 > dva064 31 минуту назад

      Ну тут я согласе,но...Тут тренер месяца,а в этом месяце мы проиграли дерби.

      0
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      Рейтинг: +4670

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Заслужил!

      5
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      Рейтинг: +5311

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Дерби проиграли , с Казанью и Тамбовом на фарте вылезли.
      Если взять уровень соперников и набранные очки , то Гончаренко получше будет. ИМХО

      0
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      Рейтинг: +328

      vla4839 2 часа назад

      За какие заслуги такая честь?

      0
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      Рейтинг: +2290

      Kollljan 2 часа назад

      Да, скачет он как козёл знатно!

      -3
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      Рейтинг: +18429

      Боцман59rus > Kollljan 2 часа назад

      Знатно скачет Азмун на шишке ЗМС))))).

      11
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      Рейтинг: +2375

      vsespartak01 > Kollljan 2 часа назад

      смотри ниже!

      3
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      Рейтинг: -1165

      Бoрат > Kollljan 1 час назад

      " За козла ответишь " !!! Гыгыгы .

      3
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