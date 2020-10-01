Тедеско второй месяц подряд признан лучшим тренером РПЛ

Абсолютно по делу.Без знаковых приобретений и без новых трансферов клуб идёт в лидирующей группе.Про стоимость игроков вообще промолчу чтоб Газпром не обидеть.Так что выбор логичен.
Хотя Гавноша со мной не согласится.Он вообще с логикой не очень дружит.Новерное потому то он и Гавноша.
Пресс-служба РПЛ назвала лучшего тренера турнира по итогам сентября.
Этого звания удостоился Доменико Тедеско из «Спартака». За него единогласно проголосовали представители лиги, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.
Немца признали лучшим тренером Премьер-лиги во второй раз подряд.
В сентябре «Спартак» под руководством Тедеско проиграл ЦСКА (1:3), но затем победил «Рубин» (2:0) и «Тамбов» (2:0).
Доменико Тедеско – лучший тренер #ТинькоффРПЛ в сентябре!⠀Тренера @fcsm_official во второй раз подряд единогласно выбрали представители РПЛ, эксперты Матч Премьер и болельщики #ТренерМесяца pic.twitter.com/4QnTptyns8— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2020