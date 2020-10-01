Тедеско второй месяц подряд признан лучшим тренером РПЛ

Пресс-служба РПЛ назвала лучшего тренера турнира по итогам сентября.

Этого звания удостоился Доменико Тедеско из «Спартака». За него единогласно проголосовали представители лиги, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

Немца признали лучшим тренером Премьер-лиги во второй раз подряд.

В сентябре «Спартак» под руководством Тедеско проиграл ЦСКА (1:3), но затем победил «Рубин» (2:0) и «Тамбов» (2:0).