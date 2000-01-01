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    «ФАН»: болельщики «Спартака» готовят оскорбительный баннер в адрес руководства «Зенита»

    Фанаты «Спартака» планируют пронести на матч 10-го тура с «Зенитом» не согласованный с РФС баннер, утверждает «Федеральное агентство новостей».

    Болельщики хотят развернуть на трибунах полотно с оскорбительным посланием в адрес руководства «Зенита». Детали перфоманса неизвестны, предполагается, что они могут не соответствовать рисунку, который фанаты отправили в РПЛ.

    В матче 1/2 финала Кубка России-2019/20 болельщики «Зенита» вывесили баннер с изображением владельца «Спартака» Леонида Федуна и надписью «Черное зеркало. Эпизод 1». Рисунок отсылал к британскому сериалу «Черное Зеркало», в первой серии которого под премьер-министр Великобритании был вынужден заниматься сексом со свиньей. За этот баннер «Зенит» был оштрафован на 500 тысяч рублей.

    • «Спартак» сыграет с «Зенитом» 3 октября на «Открытии Арене».
    • Обе команды набрали по 20 очков и находятся на вершине турнирной таблицы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Федеральное агентство новостей»

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3858

      житель СПб 16 минут назад

      Баннер болельщиков Зенита был запредельный, неприличный. Но и соответствующий ответ будет не лучше - если будет.

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      Рейтинг: -285

      Аден 19 минут назад

      а чего там готовить, всей стране и так известно, что они (руководство бЗениты, представители грязьпрома, ну и дюков в том числе) питаразы.

      0
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      Рейтинг: +2623

      mamba9090909 22 минуты назад

      Плевки против ветра.

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      Рейтинг: +8476

      paracetamol 26 минут назад

      Пусть вывешивают, игроки Зенита злее будут, а руководство премиальные им повысит!

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      Рейтинг: +11504

      derrik2000 35 минут назад

      "Когда собаке делать не хер..." дальше сами знаете.
      Фантики они и есть - фантики.
      Вот куда ещё Федун деньги тратит, а, ведь, мог бы на что-то дельное, например, на помощь ветеранам Спартака, на открытие современных футбольных полей в глубинке, поддержку там же энтузиастов, занимающихся футболом с детьми...

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      Рейтинг: +98

      фксм85 > derrik2000 1 минуту назад

      Представь... Фаны Спартака вывешивают банер, клуб штрафуют, Федун платит штраф. Теперь другая ситуация... фаны НЕ вывешивают банер, всё ровно, Федун не платит. И ты думаешь он эти деньги отправит на футбольные поля и тому подобное???

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