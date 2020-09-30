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  • «ФАН»: болельщики «Спартака» готовят оскорбительный баннер в адрес руководства «Зенита»

«ФАН»: болельщики «Спартака» готовят оскорбительный баннер в адрес руководства «Зенита»

30 сентября 2020, 19:00
47

Фанаты «Спартака» планируют пронести на матч 10-го тура с «Зенитом» не согласованный с РФС баннер, утверждает «Федеральное агентство новостей».

Болельщики хотят развернуть на трибунах полотно с оскорбительным посланием в адрес руководства «Зенита». Детали перфоманса неизвестны, предполагается, что они могут не соответствовать рисунку, который фанаты отправили в РПЛ.

В матче 1/2 финала Кубка России-2019/20 болельщики «Зенита» вывесили баннер с изображением владельца «Спартака» Леонида Федуна и надписью «Черное зеркало. Эпизод 1». Рисунок отсылал к британскому сериалу «Черное Зеркало», в первой серии которого под премьер-министр Великобритании был вынужден заниматься сексом со свиньей. За этот баннер «Зенит» был оштрафован на 500 тысяч рублей.

  • «Спартак» сыграет с «Зенитом» 3 октября на «Открытии Арене».
  • Обе команды набрали по 20 очков и находятся на вершине турнирной таблицы.

Источник: «Федеральное агентство новостей»

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (47)
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Старикан
1601485339
После выходки бомжей я лично не буду осуждать фанатов КБ за подобное! Для них это дело чести!
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nik55
1601486849
Медведев и Мюллер в бане с Бздюбой и Азмуном ?
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seth343
1601487427
Во как эти газпромовские мрази всех достали...
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GoldPlayFIFARus9
1601487541
Вся суть болел Спартака. Хотят похайпить на Зените, самом популярном клубе восточной Европы. Хоть как-то напомнить о себе. Правда ничего более чем обычные оскорбления придумать так и не смогли, печально.((
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морозз
1601489982
Зенит это главный позор футбольной России, пока в РФС стоят во главе бомжи...мы будем всё чаще пробивать дно лузерства! Люди которые бросают огромные деньги в чёрную дыру нового стадиона в Питере... недостойны упоминания в футбольной истории страны! Самый коррупционный стадион в Мире и самые неадекватные фанаты Питера...вот какой симбиоз переплёлся своими грязными гранями и пахнет с каждым годом всё сильнее и сильнее!
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Spirit_78
1601490232
В чём Спартак точно чемпион - так это в подобной грязи.
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alp
1601491239
поговорка повторюша дядя хрюша получает новое значение
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paracetamol
1601501060
Ну и получат пару дополнительных пипюлей в свои ворота!
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vka1970
1601532858
Питерская мразота ведёт себя в стиле лохлов.Сначала насрут (как в прошлом матче), а теперь когда летит ответка начинают причитать , а нас то за ШО ? Ну наверно за то, что вы просто мразота, не отвечающая за свои слова и поступки и вечно прячущаяся за спины Газпрома.
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Spartak Piter
1601544247
СБГТ это позор всего футбола. Командой правят те, кто грабит страну. Русский не болей за мразоту газовую. Будь мужчиной
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