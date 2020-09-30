«ФАН»: болельщики «Спартака» готовят оскорбительный баннер в адрес руководства «Зенита»

Фанаты «Спартака» планируют пронести на матч 10-го тура с «Зенитом» не согласованный с РФС баннер, утверждает «Федеральное агентство новостей».

Болельщики хотят развернуть на трибунах полотно с оскорбительным посланием в адрес руководства «Зенита». Детали перфоманса неизвестны, предполагается, что они могут не соответствовать рисунку, который фанаты отправили в РПЛ.

В матче 1/2 финала Кубка России-2019/20 болельщики «Зенита» вывесили баннер с изображением владельца «Спартака» Леонида Федуна и надписью «Черное зеркало. Эпизод 1». Рисунок отсылал к британскому сериалу «Черное Зеркало», в первой серии которого под премьер-министр Великобритании был вынужден заниматься сексом со свиньей. За этот баннер «Зенит» был оштрафован на 500 тысяч рублей.