Жеребьевка ЛЕ. ЦСКА сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом»

В пятницу, 2 октября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21.
От России в турнире примет участие только ЦСКА.
Группа A: «Рома», «Янг Бойз», «ЧФР Клуж», ЦСКА (София).
Группа B: «Арсенал», «Рапид» (Вена), «Мольде», «Дандолк».
Группа C: «Байер», «Славия» (Прага), «Хапоэль» (Беер-Шева), «Ницца».
Группа D: «Бенфика», «Стандард», «Рейнджерс», «Лех».
Группа E: ПСВ, ПАОК, «Гранада», «Омония».
Группа F: «Наполи», «Реал Сосьедад», «АЗ Алкмаар», «Риека».
Группа G: «Брага», «Лестер», АЕК, «Заря».
Группа H: «Селтик», «Спарта», «Милан», «Лилль».
Группа I: «Вильярреал», «Карабах», «Маккаби» (Тель-Авив), «Сивасспор».
Группа J: «Тоттенхэм», «Лудогорец», ЛАСК, «Антверпен».
Группа K: ЦСКА, «Динамо» (Загреб), «Фейеноорд», «Вольфсберг».
Группа L: «Гент», «Црвена Звезда», «Хоффенхайм», «Слован».