Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жеребьевка ЛЕ. ЦСКА сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом»

Жеребьевка ЛЕ. ЦСКА сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом»

2 октября 2020, 14:40
38

В пятницу, 2 октября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21.

От России в турнире примет участие только ЦСКА.

Группа A: «Рома», «Янг Бойз», «ЧФР Клуж», ЦСКА (София).

Группа B: «Арсенал», «Рапид» (Вена), «Мольде», «Дандолк».

Группа C: «Байер», «Славия» (Прага), «Хапоэль» (Беер-Шева), «Ницца».

Группа D: «Бенфика», «Стандард», «Рейнджерс», «Лех».

Группа E: ПСВ, ПАОК, «Гранада», «Омония».

Группа F: «Наполи», «Реал Сосьедад», «АЗ Алкмаар», «Риека».

Группа G: «Брага», «Лестер», АЕК, «Заря».

Группа H: «Селтик», «Спарта», «Милан», «Лилль».

Группа I: «Вильярреал», «Карабах», «Маккаби» (Тель-Авив), «Сивасспор».

Группа J: «Тоттенхэм», «Лудогорец», ЛАСК, «Антверпен».

Группа K: ЦСКА, «Динамо» (Загреб), «Фейеноорд», «Вольфсберг».

Группа L: «Гент», «Црвена Звезда», «Хоффенхайм», «Слован».

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ЦСКА Тоттенхэм Вильярреал Наполи Арсенал Рома Динамо Загреб Фейеноорд Вольфсберг
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maior-60
1601639883
Армейцам - успешного выступления! Думаю, пройдут дальше.
Ответить
derrik2000
1601640094
В такой группе до весны можно добраться вполне-вполне.
Ответить
AZ
1601640157
австрийцы и голландцы - как раз соперники ближайшие РПЛ за евроочки. Интересно будет посмотреть...
Ответить
slavа0508
1601641330
Нормальная группа для ЦСКА,,,нет не лёгкая а нормальная которую можно пройти при полной самоотдаче,,,
Ответить
derrik2000
1601641344
ЦСКА - команда достаточно мастеровитая, а Влашич - так это вообще... Фактор "своего поля", сведённый на нет в этом сезоне коронавирусом, даже может сыграть очень добрую службу армейцам.
Ответить
Рубинище
1601641673
Ровная группа, вполне проходимая , нет сверх тяжёлых команд. ЦСКА спокойно без валидола выйдет в весну(хоть один клуб там увидим).
Ответить
hevbn 28
1601642728
Достаточно интересная группа попалась армейцам , самое главное, что она достаточно ровная здесь нет например испанцев которые выделяются на уровне группы Лиги Европы , но зато все команды как минимум хорошего европейского среднего уровня , со всеми ними можно играть на победу , но с другой стороны любая из этих команд может обыграть любую команду этой группы. Так что в этой группе каждая из четырех команд может оказаться как на первом месте так и на четвертом ,при определенном раскладе. Желаю удачи ЦСКА в этой группе.
Ответить
Spirit_78
1601646269
Сначала показалось, что "Вольфсбург". В принципе, выходить из группы должны.
Ответить
paracetamol
1601649648
Повезло лошадям. Все клупы уровня свинарника, которого порвали.
Ответить
zigbert
1601651692
Группа ровная,без явного лидера. Да откровенно слабых команд нет ни в одной группе. Удачи ЦСКА!
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+