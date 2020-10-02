Todofichajes: «Зенит» сделал официальное предложение по 30-летнему игроку «Атлетико» Эррере

Чемпион России «Зенит» хочет заполучить центрального полузащитника мадридского «Атлетико» Эктора Эрреру. Как утверждает Todofichajes, россияне уже сделали официальное предложение.

«Атлетико» готов отпустить мексиканца, так как подписал на его позицию Лукаса Торрейру из «Арсенала».