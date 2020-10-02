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    Todofichajes: «Зенит» сделал официальное предложение по 30-летнему игроку «Атлетико» Эррере

    Чемпион России «Зенит» хочет заполучить центрального полузащитника мадридского «Атлетико» Эктора Эрреру. Как утверждает Todofichajes, россияне уже сделали официальное предложение.

    «Атлетико» готов отпустить мексиканца, так как подписал на его позицию Лукаса Торрейру из «Арсенала».

    • На Эрреру также претендует «Порту», где он выступал ранее.
    • Эррера еще не выходил на поле в новом сезоне.
    • Трансферная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Todofichajes

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    02.10.2020 22:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2571

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      А куда девать Ригони?

      0
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      Рейтинг: +202

      ySS 1 час назад

      У Порту трудно выиграть борьбу за мексиканца, но бабло может победить

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3569

      polt 2 часа назад

      Зенит-клуб кому за 30. И здесь и сейчас. Есть возможность постоянно покупать новых игроков, не надо заморачиваться с молодежью. Но Эррера, конечно же предпочтет Порту.

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