Журналист Казаков: «После 6 октября «Спартак» усилится статусным правым защитником-легионером»

Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, когда «Спартак» планирует купить нового правого защитника.
«Матч с «Зенитом» – последний с топ-соперником без статусного легионера на позиции правого защитника. После 6 октября «Спартак» должен усилиться долгожданным новичком. Трансферное окно в Европе закроется везде, кроме Англии и России. «Спартак» сможет выбирать из тех игроков, переходы которых в английскую Премьер-лигу сорвались», – написал Казаков в колонке для «Р-Спорт».
- «Спартак» делит с «Зенитом» лидерство в РПЛ.
- Их очный матч состоится в субботу.
- Ранее сообщалось об интересе московского клуба к Сержу Орье («Тоттенхэм») и Эльсеиду Хюсаю («Наполи»).
Источник: «Р-Спорт»