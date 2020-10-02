Журналист Казаков: «После 6 октября «Спартак» усилится статусным правым защитником-легионером»

Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, когда «Спартак» планирует купить нового правого защитника.

«Матч с «Зенитом» – последний с топ-соперником без статусного легионера на позиции правого защитника. После 6 октября «Спартак» должен усилиться долгожданным новичком. Трансферное окно в Европе закроется везде, кроме Англии и России. «Спартак» сможет выбирать из тех игроков, переходы которых в английскую Премьер-лигу сорвались», – написал Казаков в колонке для «Р-Спорт».