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    Журналист Казаков: «После 6 октября «Спартак» усилится статусным правым защитником-легионером»

    Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, когда «Спартак» планирует купить нового правого защитника.

    «Матч с «Зенитом» – последний с топ-соперником без статусного легионера на позиции правого защитника. После 6 октября «Спартак» должен усилиться долгожданным новичком. Трансферное окно в Европе закроется везде, кроме Англии и России. «Спартак» сможет выбирать из тех игроков, переходы которых в английскую Премьер-лигу сорвались», – написал Казаков в колонке для «Р-Спорт».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +366

      Вальдемар IV 16 минут назад

      статусный легионер в безеврокубковый клуб у нас тут что апл, или за ромбики играть будет

      0
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      Рейтинг: +481

      Ужас Бората 16 минут назад

      Стыдно за гомика аларма!

      2
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      Рейтинг: +5744

      Hektor 84 18 минут назад

      Если так то в Европе можно только мусор собирать. О каком статусом защитнике трепет этот недожурналюшка?

      0
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      Рейтинг: +18353

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Уже и Коля Рассказов уехал в Тулу, место освободил, покажите своего статусного.

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      Рейтинг: +166

      Ollegator 52 минуты назад

      Честно говоря ни Орье, ни Хюсай не дотягивают до Статусного легионера..

      1
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      Рейтинг: +11591

      derrik2000 > Ollegator 34 минуты назад

      Это точно.
      Кенни Лала - вот было бы здОрово.

      1
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      Рейтинг: +4242

      Томик 58 минут назад

      "После 6 октября...", "сможет выбирать..." - да уж. Добротный такой инсайд.

      0
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      Рейтинг: +8724

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      заранее стыдно за рылов! загубят карьеру очередному игроку! позор!

      -4
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      Рейтинг: +1473

      Aston > alarm 38 минут назад

      Как вы половине гейропе?)))нам до вас далеко

      2
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      Рейтинг: -1202

      Голубая устрица > alarm 5 минут назад

      Когда ты уже сдохнешь, чучело

      1
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      Рейтинг: +58

      lipatov32 1 час назад

      Абилардо!Который с одной ногой, в Газмяс переходил)))))

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      Рейтинг: +14747

      vka1970 1 час назад

      Свежо предание, да серится с трудом.

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      Рейтинг: +13725

      silver29 1 час назад

      Как вам вчерашний гол хоккейного Спартака в исполнении Кутейкина из своей зоны в ворота ЦСКА ))) Знарок просто в голос смеялся.

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