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    Сантос: «Мы никогда не ощущали поддержку судей»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» и высказался о ситуации с судейством в РПЛ.

    «Мы никогда не ощущали поддержку судей. Когда команда выигрывает все трофеи в сезоне, остальные соперники начинают видеть вещи, которых не существует. Думаю, всем стоит перестать думать о «Зените» и начать думать о самих себе. Как это делаем мы. Поэтому нам и удается побеждать и завоевывать награды.

    Конечно, не во всех матчах получается победить, но в большинстве. Все потому, что мы сконцентрированы на своей игре, а не на работе арбитров. Это менталитет команды-победителя.

    Каждый матч со «Спартаком» был особенным. Это та категория игр, когда тебе недостаточно одной только техники – нужна сила воли и физическая мощь. В тех играх мы все сделали правильно. Но страница перевернута, теперь новый сезон, и нам нужно думать о том, чтобы сделать все так же хорошо и даже лучше, чтобы продолжить побеждать», – рассказал защитник в интервью «Спорт-Экспрессу».

    Сантос: «У «Зенита» выработался менталитет победителей. Мы должны снова взять три трофея»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +58

      alefreddy 14 минут назад

      не надо ощущать надо радоваться то руку не заметят то из офсайда забьют то фол не заметят

      0
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      Рейтинг: +4650

      nik55 28 минут назад

      никогда не считал футболистов умными===очередное доказательство

      2
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      Рейтинг: +1279

      Lenin26 30 минут назад

      Правильно говорит,плохому танцору яйца мешают,так и тут,судьи ошибаются постоянно и страдают от этого все и только Спартак плачет так громко,что на этом акцентируют внимание.

      -2
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      Рейтинг: +4650

      nik55 > Lenin26 27 минут назад

      про яйца ты к бздюбе обращайся

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      Рейтинг: +1792

      seth343 32 минуты назад

      Нахера вам ощущать, ощущают купленные судьи и азмун в раздевалке после матча...

      1
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      Рейтинг: +4918

      Lester84 40 минут назад

      Вы нет, а со стороны зрителя, особенно не болельщиков Зенита - ощущается

      1
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      Рейтинг: +1073

      22 raza chemp 48 минут назад

      Конечно зачем им о судьях думать? Газпром медиа все сделал чтобы игроки зенита не отвлекались на судей

      1
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      Рейтинг: +3468

      NewLife 52 минуты назад

      Синит-экспресс накануне игры синита со Спартаком публикует очередную заказуху, использовав глупого зулуса для изречений туфты. Видимо, медведев уже набил всем оскомину. Но не исключу. что именно медведев написал для сантоса этот текст.

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