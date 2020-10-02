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Сантос: «Мы никогда не ощущали поддержку судей»

2 октября 2020, 10:21
24

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» и высказался о ситуации с судейством в РПЛ.

«Мы никогда не ощущали поддержку судей. Когда команда выигрывает все трофеи в сезоне, остальные соперники начинают видеть вещи, которых не существует. Думаю, всем стоит перестать думать о «Зените» и начать думать о самих себе. Как это делаем мы. Поэтому нам и удается побеждать и завоевывать награды.

Конечно, не во всех матчах получается победить, но в большинстве. Все потому, что мы сконцентрированы на своей игре, а не на работе арбитров. Это менталитет команды-победителя.

Каждый матч со «Спартаком» был особенным. Это та категория игр, когда тебе недостаточно одной только техники – нужна сила воли и физическая мощь. В тех играх мы все сделали правильно. Но страница перевернута, теперь новый сезон, и нам нужно думать о том, чтобы сделать все так же хорошо и даже лучше, чтобы продолжить побеждать», – рассказал защитник в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сантос: «У «Зенита» выработался менталитет победителей. Мы должны снова взять три трофея»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дуглас Сантос
Комментарии (24)
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NewLife
1601623805
Синит-экспресс накануне игры синита со Спартаком публикует очередную заказуху, использовав глупого зулуса для изречений туфты. Видимо, медведев уже набил всем оскомину. Но не исключу. что именно медведев написал для сантоса этот текст.
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Lester84
1601624566
Вы нет, а со стороны зрителя, особенно не болельщиков Зенита - ощущается
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seth343
1601624996
Нахера вам ощущать, ощущают купленные судьи и азмун в раздевалке после матча...
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Lenin26
1601625123
Правильно говорит,плохому танцору яйца мешают,так и тут,судьи ошибаются постоянно и страдают от этого все и только Спартак плачет так громко,что на этом акцентируют внимание.
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nik55
1601625232
никогда не считал футболистов умными===очередное доказательство
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alefreddy
1601626075
не надо ощущать надо радоваться то руку не заметят то из офсайда забьют то фол не заметят
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oyabun
1601627435
Смелый но глупый, проплаченый дурачок. Смелый - потому что идёт против общеизвестных фактов о том что Зенит тащат купленные Газпромом судьи. Глупый - потому что стал рупором Медведева, сказав явную чушь. Ну и конечно же, за подобный опус накануне игры ему очень неплохо заплатили.
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Axe111
1601628693
АХАХАХАХАХАХАХАХААХХА
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Niko
1601635778
А мы не чувствуем наше народное достояние, а вы его чувствуете. Что ж тут о чувствах рассуждать...
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Hektor 84
1601727106
Совсем далекий товарищ.
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