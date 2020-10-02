Сантос: «Мы никогда не ощущали поддержку судей»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» и высказался о ситуации с судейством в РПЛ.

«Мы никогда не ощущали поддержку судей. Когда команда выигрывает все трофеи в сезоне, остальные соперники начинают видеть вещи, которых не существует. Думаю, всем стоит перестать думать о «Зените» и начать думать о самих себе. Как это делаем мы. Поэтому нам и удается побеждать и завоевывать награды.

Конечно, не во всех матчах получается победить, но в большинстве. Все потому, что мы сконцентрированы на своей игре, а не на работе арбитров. Это менталитет команды-победителя.

Каждый матч со «Спартаком» был особенным. Это та категория игр, когда тебе недостаточно одной только техники – нужна сила воли и физическая мощь. В тех играх мы все сделали правильно. Но страница перевернута, теперь новый сезон, и нам нужно думать о том, чтобы сделать все так же хорошо и даже лучше, чтобы продолжить побеждать», – рассказал защитник в интервью «Спорт-Экспрессу».

3 октября «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Москве.

Сантос: «У «Зенита» выработался менталитет победителей. Мы должны снова взять три трофея»