Сантос: «У «Зенита» выработался менталитет победителей. Мы должны снова взять три трофея»

Смех да и только ((( Менталитет не может вырабатываться, он ФОРМИРУЕТСЯ !!! Дословно "Менталитет – это комплекс интеллектуальных, эмоциональных и культурных черт ". Черты геюг и шулеров сенита не являются культурными (((
Защитник Дуглас Сантос рассказал о мотивации «Зенита» на новый сезон, сравнив сине-бело-голубых с «Баварией» и «Ювентусом».
«Думаю, в «Зените» уже выработался менталитет победителей – как в «Баварии» и «Ювентусе», которые из года в год становятся сильнейшими в своих странах. Наши мысли и настроения должны быть такими же.
То, что мы выиграли в минувшем сезоне – это уже прошлое. А мы должны жить не прошлым, но настоящим. Должны побеждать в каждом матче и в итоге снова взять все три трофея», – сказал Сантос в интервью «Спорт-Экспрессу».
- 3 октября «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Москве.