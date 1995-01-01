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    Сантос: «У «Зенита» выработался менталитет победителей. Мы должны снова взять три трофея»

    Защитник Дуглас Сантос рассказал о мотивации «Зенита» на новый сезон, сравнив сине-бело-голубых с «Баварией» и «Ювентусом».

    «Думаю, в «Зените» уже выработался менталитет победителей – как в «Баварии» и «Ювентусе», которые из года в год становятся сильнейшими в своих странах. Наши мысли и настроения должны быть такими же.

    То, что мы выиграли в минувшем сезоне – это уже прошлое. А мы должны жить не прошлым, но настоящим. Должны побеждать в каждом матче и в итоге снова взять все три трофея», – сказал Сантос в интервью «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13720

      silver29 1 час назад

      Смех да и только ((( Менталитет не может вырабатываться, он ФОРМИРУЕТСЯ !!! Дословно "Менталитет – это комплекс интеллектуальных, эмоциональных и культурных черт ". Черты геюг и шулеров сенита не являются культурными (((

      4
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      Рейтинг: +3468

      NewLife > silver29 50 минут назад

      Ну понятно, что это не его текст, а ему заранее медведев подготовил и запустил в синит-экпресс.

      0
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      Рейтинг: +4650

      nik55 > silver29 24 минуты назад

      грех смеяться над больными

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      Рейтинг: +8515

      paracetamol 1 час назад

      А четвертый трофей - Лига чемпионов!

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