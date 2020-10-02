Сантос: «У «Зенита» выработался менталитет победителей. Мы должны снова взять три трофея»

Защитник Дуглас Сантос рассказал о мотивации «Зенита» на новый сезон, сравнив сине-бело-голубых с «Баварией» и «Ювентусом».

«Думаю, в «Зените» уже выработался менталитет победителей – как в «Баварии» и «Ювентусе», которые из года в год становятся сильнейшими в своих странах. Наши мысли и настроения должны быть такими же.

То, что мы выиграли в минувшем сезоне – это уже прошлое. А мы должны жить не прошлым, но настоящим. Должны побеждать в каждом матче и в итоге снова взять все три трофея», – сказал Сантос в интервью «Спорт-Экспрессу».