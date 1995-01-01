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    Кокорин пропустит матч с «Зенитом»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин не сыграет против «Зенита» в десятом туре РПЛ.

    «Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предоставят двухнедельный курс лечения.

    Не похоже, что у Кокорина рецидив. В игре с «Тамбовом» он почувствовал дискомфорт. Есть небольшая мышечная травма.

    За короткий промежуток времени у Кокорина было две травмы, это влияет на игровую форму. Будем надеться, что в ближайшее время он вернeтся», – сказал главный тренер московской команды Доменико Тедеско.

    • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.
    • 29-летний Кокорин в этом сезоне провeл три игры, результативными действиями не отличался.
    • До перехода в «Спартак» форвард 4,5 года выступал за «Зенит».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии41
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      Рейтинг: +24949

      oyabun 6 минут назад

      Чем то это уже напоминает Джано. Тоже талантливый хороший игрок, вот только не играет из за травм. Терпения Спартаку и всем нам болельщикам. Надеюсь, Александр вознаградит когда нибудь свой нынешний клуб за долготерпение и понимание.

      0
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      Рейтинг: +390

      Урия Гип 2 17 минут назад

      Очень ценное приобретение КБ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +91

      Chehofff 31 минуту назад

      Напомните, Кокорин бы "переписан" на 2 или 3 года?

      0
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      Рейтинг: +7070

      piligrim1986 36 минут назад

      я чет не пойму, нахера его брали?))

      1
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      Рейтинг: +79541

      zigbert 1 час назад

      Больших трудностей для Спартака это не составит. Здоровья Александру. Пусть лечится, время проявить себя у него еще будет.

      3
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      Рейтинг: +13730

      silver29 1 час назад

      Продавайте этого чмыря, не будет он играть ((((.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -643

      Синитсосит 1 час назад

      да продали бы его поскорее, нифига не игрок, бестолковый, хорошо что бесплатно

      1
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      Рейтинг: +17

      Мортус > Синитсосит 1 час назад

      А зарплата 10 лямов за три года? Тонкий маркетинговый ход нового гендира.

      0
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      Рейтинг: +6439

      Сильвербой 1 час назад

      Хоть одна позитивная новость за день! Я уже думал что это чучело сто пудов выставят в основе! Скорее бы от него избавились!!!

      2
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      Рейтинг: +4763

      порт 1 час назад

      Какой дискомфорт? Сказал же что не будет играть за кб, вот и не играет.

      5
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      Рейтинг: +390

      Урия Гип 2 > порт 23 минуты назад

      Ну, похоже они с первого раза не поняли.

      0
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      Рейтинг: +1164

      PNZ1985 1 час назад

      видимо большие люди попросили не выпускать..

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