Кокорин пропустит матч с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин не сыграет против «Зенита» в десятом туре РПЛ.
«Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предоставят двухнедельный курс лечения.
Не похоже, что у Кокорина рецидив. В игре с «Тамбовом» он почувствовал дискомфорт. Есть небольшая мышечная травма.
За короткий промежуток времени у Кокорина было две травмы, это влияет на игровую форму. Будем надеться, что в ближайшее время он вернeтся», – сказал главный тренер московской команды Доменико Тедеско.
- Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.
- 29-летний Кокорин в этом сезоне провeл три игры, результативными действиями не отличался.
- До перехода в «Спартак» форвард 4,5 года выступал за «Зенит».
Источник: «Чемпионат»