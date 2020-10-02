Кокорин пропустит матч с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин не сыграет против «Зенита» в десятом туре РПЛ.

«Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предоставят двухнедельный курс лечения.

Не похоже, что у Кокорина рецидив. В игре с «Тамбовом» он почувствовал дискомфорт. Есть небольшая мышечная травма.

За короткий промежуток времени у Кокорина было две травмы, это влияет на игровую форму. Будем надеться, что в ближайшее время он вернeтся», – сказал главный тренер московской команды Доменико Тедеско.