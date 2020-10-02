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Кокорин пропустит матч с «Зенитом»

2 октября 2020, 15:15
30

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин не сыграет против «Зенита» в десятом туре РПЛ.

«Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предоставят двухнедельный курс лечения.

Не похоже, что у Кокорина рецидив. В игре с «Тамбовом» он почувствовал дискомфорт. Есть небольшая мышечная травма.

За короткий промежуток времени у Кокорина было две травмы, это влияет на игровую форму. Будем надеться, что в ближайшее время он вернeтся», – сказал главный тренер московской команды Доменико Тедеско.

  • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.
  • 29-летний Кокорин в этом сезоне провeл три игры, результативными действиями не отличался.
  • До перехода в «Спартак» форвард 4,5 года выступал за «Зенит».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кокорин Александр Тедеско Доменико
Комментарии (30)
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порт
1601641493
Кокоша наверное подумал, что пусть кб обделаются без его участия.
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Старикан
1601641693
И зачем его вообще брали?
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derrik2000
1601642513
Никто не скажет, на самом ли деле у Кокошки травма или решили его не выпускать по каким-то этическим соображениям, но просто якобы травмой прикрылись. А, может, и сам Кокошка сачканул от этого матча. Или была договорённость между Федуном и Миллером: Газпром, дескать, Кокошку уступает Спартаку, но выдвигает одно условие - на матч с Зенитом в этом сезоне его не ставить. В любом случае, с учётом того, что он пока в игру Спартака не "встроился", невеликая потеря.
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paracetamol
1601642518
Пусть лечится, до конца контракта. Зенит он также за нос водил, а потом еще и в тюрягу загремел!
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vladimir-7
1601643042
Тедеско не доверяет Кокорину и не выпустит его против Зенита, ну и правильно, а как можно доверять игроку, который предал свой бывший клуб Зенит.
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порт
1601648508
Какой дискомфорт? Сказал же что не будет играть за кб, вот и не играет.
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zigbert
1601651086
Больших трудностей для Спартака это не составит. Здоровья Александру. Пусть лечится, время проявить себя у него еще будет.
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piligrim1986
1601652869
я чет не пойму, нахера его брали?))
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Урия Гип 2
1601654021
Очень ценное приобретение КБ.
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slavа0508
1601655494
Был в шоке когда узнал новость о подписание Кокорина,,,Просто не понимал для чего его берут,сильно перепиаренный игрок,,,но была мысль ,что берут для перепродажи,,,,,но как показывает время и продать не получится,,,три ляма платить лавочнику это уже слишком,,,,
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