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    Дюков – о коронавирусе в РПЛ: «Не видим предпосылок к приостановке чемпионата»

    Президент РФС Александр Дюков высказался на тему возможной паузы в РПЛ из-за коронавируса.

    «Текущая ситуация по коронавирусу находится в негативной динамике, ситуация становится более сложной. Отслеживаем то, что происходит. Готовимся к различным сценариям развития событий. Не хочу вдаваться в детали и разбирать с точки зрения вирусологии. На данный момент мы исходим из того, что до Нового года и РПЛ, и ФНЛ точно смогут провести те матчи, которые были запланированы. Мы не видим предпосылок к приостановке чемпионата. Да, октябрь будет непростым – стоит ждать нового пика. Но дальше этот рост должен прекратиться в течение месяца.

    Сейчас количество случаев не является критичным. У клубов есть знания и опыт, который был наработан летом. Если мы посмотрим на новые случаи заражения, то они касаются клуба-новичка — «Ротора». Сейчас все понимают, что есть регламент. Если его соблюдать, то удастся избежать большого количества заболевших. Когда мы видим порядка десяти случаев в команде, то это несоблюдение регламента. С другой стороны, в отличие от весны, мы понимаем, чего ждать. У нас есть статистика тех, кто переболел из футболистов. Да, заболевание неприятное, но, как правило, его переносят без симптомов. Нельзя сказать, что заболевание как-то повлияло на функциональное состояние игроков.

    Что касается болельщиков на трибунах, то это решения, которые принимают власти. Да и мы не видим необходимости в введении дополнительных ограничений. Я все еще считаю, что стадион – это открытое пространство, воздух. При соблюдении всех правил посещение матчей не является опасным и не ухудшает ситуацию в регионе. Но окончательные решения за властями», – сказал Дюков.

    • В середине сентября в «Роторе» произошла вспышка коронавируса. Сообщалось о десяти заболевших.
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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2574

      Гавроша 4 минуты назад

      Взяли бы да отменили вирус, надоело уже.

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