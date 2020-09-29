Агент Алвеша обвинил «Оренбург» в подделке подписи игрока на соглашении о разрыве контракта

Юрий Горбенко, представляющий интересы полузащитника «Оренбурга» Рикарду Алвеша, заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы по причине незаконного, по его мнению, расторжению контракта.

«После тренировки Рикарду пришел в офис клуба, куда его вызвал президент и генеральный директор. Там ему вручили соглашение о расторжении двухлетнего контракта, якобы подписанного самим футболистом. Если судить по этой бумаге, то футболист полностью отказывался от двухлетнего контракта, что звучит как сумасшествие. Надо ли говорить, что футболист ничего не подписывал и видел этот документ впервые?

Футболист был в шоке после увиденного, и мы в срочном порядке обратились к юристам. В ближайшее время будет обращение в правоохранительные органы по поводу подделки подписи. Письмо в клуб также написали, но они ничего не ответили. Причем оригинал документов не отдают. Будем также обращаться и подавать документы в ФИФА. Они решили так сделать, потому что у Рикарду была большая зарплата. Он подписал новый контракт, когда команда была еще в РПЛ, а сейчас не могут тянуть ее и приходится действовать такими грязными методами», — сказал Горбенко.