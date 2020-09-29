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    Медведев: «Гол Дзюбы в ворота «Уфы» – шедевр европейского футбола»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем матче с московским «Спартаком».

    «Все предвкушают матч в Москве. Встретятся две команды, которые делят первое место, хотя по разнице мячей лидирует «Зенит». Думаю, нас ждет очень интересный футбол. Наша команда продемонстрирует такую же красивую игру, как это было в матче с «Уфой».

    Нам вообще нужно изменить одно явление в нашем футболе. У нас могут неделями прокручивать видео с судейскими ошибками, но забывают про красоту игры. Как сказал Андрей Аршавин, Артем Дзюба забил шедевральный гол в ворота «Уфы». Это не преувеличение – мяч забит после блестящего паса Александра Ерохина. Обработка и удар Дзюбы ставят этот гол в один ряд с шедеврами европейского футбола.

    Не надо стесняться гордиться такими мячами. Это как в театре. Зрители приходят на спектакль не для того, чтобы посмеяться над актером, который забыл слова или вышел на сцену нетрезвым, хотя бывает и такое, и на это обращают внимание. Люди идут, чтобы насладиться мастерством актеров, певцов и балерин.

    Вспомним мяч Марио Фернандеса, который он забил «Уралу» в прошлом сезоне, голы Джордже Деспотовича и Алексея Ионова. Это то, что приходит на память. Важно, показывать их и объяснять, почему это шедевр. Красиво принять мяч, обработать, ударить – случайно такие вещи не делаются. Хочется, чтобы в субботу мы увидели такой хороший футбол. А если у команды есть хороший футбол, то и результат придет.

    Голы нужно правильно преподносить. У нас все для этого есть. И телевидение, и цифровые платформы в Интернете. Насколько я знаю, видео с голами можно выкладывать в свободный доступ. Но почему-то начинают скромничать и уделяют больше времени судейской стороне дела. Но ведь это не главное – чем меньше видно арбитров, тем лучше для футбола. Желаю всем болельщикам видеть шедевральные голы своих команд», – сказал Медведев в интервью Р-Спорту.

    Медведев – о 6:0 в матче с «Уфой»: «Это ответ «Зенита» результативной игре «Баварии»

    Дзюба: «Матч со «Спартаком» – самый большой, самый важный. Ради таких мы и живем. Это самое большое противостояние в России»

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    Источник: Р-Спорт

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2358

      ziborock 17 минут назад

      Опять клоун перл выдал!)))

      0
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      Рейтинг: +276

      petlyra 37 минут назад

      Есть медведи шатуны, а есть болтуны.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      altezzik 46 минут назад

      Какой еще европейский футбол в России?

      0
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      Рейтинг: +4632

      nik55 48 минут назад

      вроде человек в возрасте а несет такой бред

      2
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      Рейтинг: +5720

      Hektor 84 51 минуту назад

      Они что с шлюпой соревнуются кто круче бред рассказывает?))))

      2
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      Рейтинг: +4182

      KPCCSPB 1 час назад

      Опять тампаксы розовые раздухарились, в том сезоне, три чистые победы над вами, и Зенит все мячи чистые забил. Можете придумывать отмазки начинать, в этом туре вас приземлят как обычно. Повторим то, что сделали коняши.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3235

      алдан2014 1 час назад

      Кукушка хвалит петуха,за то что хвалит он кукушку

      0
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      Рейтинг: +350

      Вальдемар IV 1 час назад

      а уфа это как бенфика выбившая мешок из турнира

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4283

      "supermax" 1 час назад

      пацаны во дворе по-круче шедевры исполняют

      5
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      Рейтинг: +3417

      NewLife 1 час назад

      Медведев далек от футбола и не понимает, что принять мяч на грудь и ударить в сторону ворот, не опуская его на землю - это несложно, зюбе просто повезло, что залетело в ворота. Для меня гол Азмуна намного техничней и красивей.

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