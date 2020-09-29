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  • Медведев: «Гол Дзюбы в ворота «Уфы» – шедевр европейского футбола»

Медведев: «Гол Дзюбы в ворота «Уфы» – шедевр европейского футбола»

29 сентября 2020, 12:59
22

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем матче с московским «Спартаком».

«Все предвкушают матч в Москве. Встретятся две команды, которые делят первое место, хотя по разнице мячей лидирует «Зенит». Думаю, нас ждет очень интересный футбол. Наша команда продемонстрирует такую же красивую игру, как это было в матче с «Уфой».

Нам вообще нужно изменить одно явление в нашем футболе. У нас могут неделями прокручивать видео с судейскими ошибками, но забывают про красоту игры. Как сказал Андрей Аршавин, Артем Дзюба забил шедевральный гол в ворота «Уфы». Это не преувеличение – мяч забит после блестящего паса Александра Ерохина. Обработка и удар Дзюбы ставят этот гол в один ряд с шедеврами европейского футбола.

Не надо стесняться гордиться такими мячами. Это как в театре. Зрители приходят на спектакль не для того, чтобы посмеяться над актером, который забыл слова или вышел на сцену нетрезвым, хотя бывает и такое, и на это обращают внимание. Люди идут, чтобы насладиться мастерством актеров, певцов и балерин.

Вспомним мяч Марио Фернандеса, который он забил «Уралу» в прошлом сезоне, голы Джордже Деспотовича и Алексея Ионова. Это то, что приходит на память. Важно, показывать их и объяснять, почему это шедевр. Красиво принять мяч, обработать, ударить – случайно такие вещи не делаются. Хочется, чтобы в субботу мы увидели такой хороший футбол. А если у команды есть хороший футбол, то и результат придет.

Голы нужно правильно преподносить. У нас все для этого есть. И телевидение, и цифровые платформы в Интернете. Насколько я знаю, видео с голами можно выкладывать в свободный доступ. Но почему-то начинают скромничать и уделяют больше времени судейской стороне дела. Но ведь это не главное – чем меньше видно арбитров, тем лучше для футбола. Желаю всем болельщикам видеть шедевральные голы своих команд», – сказал Медведев в интервью Р-Спорту.

Медведев – о 6:0 в матче с «Уфой»: «Это ответ «Зенита» результативной игре «Баварии»

Дзюба: «Матч со «Спартаком» – самый большой, самый важный. Ради таких мы и живем. Это самое большое противостояние в России»

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Уфа Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (22)
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Павелий
1601373926
Надуманный пенальти в ворота Уфы за пределами штрафной площади - позор российского футбола, позор политпроекта Зенит!
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Boeung777
1601374051
Ключевое слово "в ворота Уфы..."
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seth343
1601375025
(Прокручивать видео с судейскими ошибками)- это не ошибки, а ПРЕДВЗЯТОСТЬ!!!
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Боцман59rus
1601375484
Почему " судейские ошибки" , все делается осознанно и целеноправлено
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САДЫЧОК
1601375893
Медведев-шедевр тупости !
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NewLife
1601376890
Медведев далек от футбола и не понимает, что принять мяч на грудь и ударить в сторону ворот, не опуская его на землю - это несложно, зюбе просто повезло, что залетело в ворота. Для меня гол Азмуна намного техничней и красивей.
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"supermax"
1601377074
пацаны во дворе по-круче шедевры исполняют
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Hektor 84
1601379279
Они что с шлюпой соревнуются кто круче бред рассказывает?))))
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nik55
1601379456
вроде человек в возрасте а несет такой бред
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petlyra
1601380085
Есть медведи шатуны, а есть болтуны.
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