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  • Медведев – о 6:0 в матче с «Уфой»: «Это ответ «Зенита» результативной игре «Баварии»

Медведев – о 6:0 в матче с «Уфой»: «Это ответ «Зенита» результативной игре «Баварии»

26 сентября 2020, 20:52
39

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил победу в девятом туре РПЛ над «Уфой» (6:0). Хет-трик оформил Артем Дзюба.

«Видимо, подготовка к теннисному турниру St. Petersburg Open витала в воздухе, поэтому у нас сегодня теннисный счет. Причeм теннисная баранка, в футболе такой счет редко встречается, но мы же помним победу «Баварии» над «Барселоной» со счетом 8:2. Будем считать, что это наш ответ результативной игре «Баварии». Поздравляю фанатов с юбилеем! Ваш юбилей – это наш юбилей.

Что касается Сердара Азмуна, то у нас три игрока получили повреждения. Надеюсь, что все вернутся в строй к игре со «Спартаком». Медики сделали поверхностный анализ, а потом будет глубокий. Позднее станет известен характер и степень повреждений», – сказал функционер.

  • «Зенит» делит первое место со «Спартаком».
  • В следующем туре команды сыграют друг с другом.
  • В октябре «Зенит» начнет групповой этап Лиги чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Уфа Барселона Бавария Медведев Александр
Комментарии (39)
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derrik2000
1601142931
"Будем считать, что это наш ответ результативной игре «Баварии»." Ну, точно паря газку нюхнул! ))))))))))))))))))))))))))))))))
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PFC CSKA MOSCOW
1601144129
Хотел бы я посмотреть, сколько нынешняя Бавария накидала бы им в очной встрече Хотя...они одному газпромовскому клубу недавно 7 закинули
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латунный сепаратист
1601144316
сравни ещё зюбу и пеле долбоящер
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acor94
1601144504
как же стыдно, что у нас такой генеральный директор. молчал бы лучше...
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JTherry
1601144641
"Медведев – о 6:0 в матче с «Уфой»: «Это ответ «Зенита» результативной игре «Баварии» ...причем тут Бавария? сравнил несравнимое)))
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партизан84
1601144699
во дурак
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vsespartak01
1601146280
медведев!а тебя не аларм случайно кликуха?одного в отпуск!другой баварию вровень с зенитом поставил?интересно однако
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Сильвербой
1601149802
Читаешь этих идиотов и диву даешься!!! Причем это касается не только этого полудурка, в других клубах ничуть не умнее сидят!!!
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Каратель помойников
1601155450
Пукнул мозгом знатно! Молодец!
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Dr.Metal
1601179179
Глупее речи ещё не слышал. Сравнил с Баварией ахахах
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