"Медведев – о 6:0 в матче с «Уфой»: «Это ответ «Зенита» результативной игре «Баварии»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил победу в девятом туре РПЛ над «Уфой» (6:0). Хет-трик оформил Артем Дзюба.

«Видимо, подготовка к теннисному турниру St. Petersburg Open витала в воздухе, поэтому у нас сегодня теннисный счет. Причeм теннисная баранка, в футболе такой счет редко встречается, но мы же помним победу «Баварии» над «Барселоной» со счетом 8:2. Будем считать, что это наш ответ результативной игре «Баварии». Поздравляю фанатов с юбилеем! Ваш юбилей – это наш юбилей.

Что касается Сердара Азмуна, то у нас три игрока получили повреждения. Надеюсь, что все вернутся в строй к игре со «Спартаком». Медики сделали поверхностный анализ, а потом будет глубокий. Позднее станет известен характер и степень повреждений», – сказал функционер.