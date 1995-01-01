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    Медведев – о 6:0 в матче с «Уфой»: «Это ответ «Зенита» результативной игре «Баварии»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил победу в девятом туре РПЛ над «Уфой» (6:0). Хет-трик оформил Артем Дзюба.

    «Видимо, подготовка к теннисному турниру St. Petersburg Open витала в воздухе, поэтому у нас сегодня теннисный счет. Причeм теннисная баранка, в футболе такой счет редко встречается, но мы же помним победу «Баварии» над «Барселоной» со счетом 8:2. Будем считать, что это наш ответ результативной игре «Баварии». Поздравляю фанатов с юбилеем! Ваш юбилей – это наш юбилей.

    Что касается Сердара Азмуна, то у нас три игрока получили повреждения. Надеюсь, что все вернутся в строй к игре со «Спартаком». Медики сделали поверхностный анализ, а потом будет глубокий. Позднее станет известен характер и степень повреждений», – сказал функционер.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии27
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      Рейтинг: +3611

      playsh 24 секунды назад

      Мозгов нет у Медведева,жопу с пальцем сравнивать.В Германии вообще знают о существовании команды Уфа? Ну просто писец,какие в России руководы,ну просто уроды.

      0
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      Рейтинг: +96

      ySS 1 минуту назад

      Ещё одни неуместно приплели Баварию...

      0
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      Рейтинг: +382

      Фанат Рубина 7 минут назад

      Бл*ть ударьте старого маразматика по башке может мозг проснется!!

      Сравнил баварию и зенит. Баварию и Зенит...
      Да нынешняя бавария вас с 2х кратным счетом и=по имеет

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      Рейтинг: +2444

      vsespartak01 18 минут назад

      медведев!а тебя не аларм случайно кликуха?одного в отпуск!другой баварию вровень с зенитом поставил?интересно однако

      3
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      Рейтинг: +837

      SaveAS 25 минут назад

      Медведева по голове не били?

      3
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      Рейтинг: +1740

      seth343 38 минут назад

      Херовый намек на ближайший матч, даже твои болелы харкнули тебе в рожу...

      2
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      Рейтинг: +3541

      polt 40 минут назад

      Ну-ну... ЛЧ не за горами... Посмотрим чего стоит наш чемпион в этом году в игре с европейскими клубами.

      2
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      Рейтинг: +462

      партизан84 44 минуты назад

      во дурак

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      Рейтинг: +7190

      JTherry 45 минут назад

      "Медведев – о 6:0 в матче с «Уфой»: «Это ответ «Зенита» результативной игре «Баварии»
      ...причем тут Бавария? сравнил несравнимое)))

      3
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      Рейтинг: +2444

      vsespartak01 > JTherry 24 минуты назад

      ну это типа 6-0уфу и баварию так же,если попадется на пути!

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      Рейтинг: +1413

      acor94 47 минут назад

      как же стыдно, что у нас такой генеральный директор. молчал бы лучше...

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