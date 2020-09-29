Президент «Атлетико»: «Месси хочет играть с Суаресом? Нет ничего невозможного»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо рассказал о переходе Луиса Суареса в «Атлетико» и не исключил возможность воссоединения уругвайца с Месси.

«В жизни нет ничего невозможного. Если Месси хочет играть с Суаресом, и у него есть энтузиазм – все возможно.

Переговоры с «Барселоной» по трансферу Суареса прошли отлично. Бартомеу – хороший друг и отличный человек. Сейчас в «Барселоне» дела идут не лучшим образом, но он сделал так, как было нужно. Трансфер не был сложным – Луис пришел туда, куда хотел», – приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Месси – Суаресу: «Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом, но меня уже ничего не удивляет»