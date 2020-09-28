«Ливерпуль» – «Арсенал»: лондонцы в АПЛ потерпели девять поражений в 4+ мяча. Большинство – на «Энфилде»

В 22:00 по Москве начнется матч третьего тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Лондонцы за всю историю турнира потерпели на «Энфилде» пять поражений с разницей в четыре и более мяча.

Всего таких поражений в АПЛ у «Арсенала» было девять – то есть большинство случились в Ливерпуле.