«Ливерпуль» – «Арсенал»: лондонцы в АПЛ потерпели девять поражений в 4+ мяча. Большинство – на «Энфилде»

В 22:00 по Москве начнется матч третьего тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Лондонцы за всю историю турнира потерпели на «Энфилде» пять поражений с разницей в четыре и более мяча.
Всего таких поражений в АПЛ у «Арсенала» было девять – то есть большинство случились в Ливерпуле.
- После двух матчей обе команды имеют максимум очков.
- В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами.
- Помимо матча АПЛ, «Ливерпуль» и «Арсенал» на этой неделе проведут очный матч в Кубке лиги.
Источник: Бомбардир.ру