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    Кверквелия, Гогуа, Фламарион – в основе «Ротора» на матч с «Рубином»; Кварацхелия, Абильгор, Деспотович сыграют с первых минут у казанцев

    РПЛ показал составы на матч девятого утра РПЛ между «Ротором» и «Рубином».

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Николаев, Гогуа, Манучарян, Матрикарди, Алейник, Песегов, Макаров, Колесниченко, Фламарион.

    Запасные: Кузнецов, Кожемякин, Донцов, Балахонов, Кипиани, Микелтадзе, Щербин.

    «Рубин»: Дюпин, Бегич, Старфельт, Уремович, Зуев, Шатов, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильгор, Макаров, Деспотович.

    Запасные: Коновалов, Медведев, Зотов, Меркулов, Тарасов, Могилевец, Коновалов, Бакаев, Самошников, Игнатьев, Косарев.

    Игра пройдет на «Волгоград Арене», начало в 19:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6409

      Сильвербой 40 минут назад

      Рубин покуражится сегодня!

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      Рейтинг: +2456

      vsespartak01 50 минут назад

      ну тут однозначно рубин выиграет 2-0

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