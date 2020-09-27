Кверквелия, Гогуа, Фламарион – в основе «Ротора» на матч с «Рубином»; Кварацхелия, Абильгор, Деспотович сыграют с первых минут у казанцев

РПЛ показал составы на матч девятого утра РПЛ между «Ротором» и «Рубином».

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Николаев, Гогуа, Манучарян, Матрикарди, Алейник, Песегов, Макаров, Колесниченко, Фламарион.

Запасные: Кузнецов, Кожемякин, Донцов, Балахонов, Кипиани, Микелтадзе, Щербин.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Старфельт, Уремович, Зуев, Шатов, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильгор, Макаров, Деспотович.

Запасные: Коновалов, Медведев, Зотов, Меркулов, Тарасов, Могилевец, Коновалов, Бакаев, Самошников, Игнатьев, Косарев.

Игра пройдет на «Волгоград Арене», начало в 19:00 по московскому времени.