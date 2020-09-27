Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Газизов: «Кокорин прибавляет с каждым матчем»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил игру форварда Александра Кокорина в матче девятого тура РПЛ против «Тамбова» (2:0). Дублем отметился защитник Айртон.

    «Была тяжелая игра. Команда, тренеры, все молодцы. Думаю, провели правильные замены, все было правильно абсолютно, добились победы. «Тамбов» – очень сложная и квалифицированная команда. Мне кажется, Кокорин все сделал правильно, просто не забил. У него были моменты, хорошо отыграл, с каждым матчем он прибавляет. Когда надо, он забьет», – сказал Газизов «Р-Спорт».

    • Кокорина «Спартак» подписал летом как свободного агента.
    • Следующий матч москвичей – с «Зенитом».
    • «Спартак» и «Зенит» делят первое место в таблице.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:24
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1391

      ФК Пупсик 1 час назад

      Если в ворота спартака забьет то совсем молодец будет!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14687

      vka1970 1 час назад

      Будем надеяться, что так и есть.У Теда даже Айртон не забивавший более 2-х мячей в сезоне дубль за один матч делает.Видит бог и Кокошу реанимирует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13079

      vladimir-7 1 час назад

      Ну да, сейчас не надо, поэтому Кокорин не забил. Молодец, Газик.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79365
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru