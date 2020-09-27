Газизов: «Кокорин прибавляет с каждым матчем»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил игру форварда Александра Кокорина в матче девятого тура РПЛ против «Тамбова» (2:0). Дублем отметился защитник Айртон.

«Была тяжелая игра. Команда, тренеры, все молодцы. Думаю, провели правильные замены, все было правильно абсолютно, добились победы. «Тамбов» – очень сложная и квалифицированная команда. Мне кажется, Кокорин все сделал правильно, просто не забил. У него были моменты, хорошо отыграл, с каждым матчем он прибавляет. Когда надо, он забьет», – сказал Газизов «Р-Спорт».