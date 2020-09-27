Бундеслига. «Шальке» дома уступил «Вердеру» и продлил безвыигрышную серию до 18 матчей

Во втором туре Бундеслиги «Шальке» в меньшинстве проиграл «Вердеру». Последний раз команда Давида Вагнера побеждала в чемпионате в январе – серия составляет 18 встреч.

«Шальке» проиграл первые два матча сезона Бундеслиги с общим счетом 1:11. Это худший результат в истории турнира после первых двух туров.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

Шальке – Вердер – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Фуллкруг, 22; 0:2 – Фуллкруг, 37; 0:3 – Фуллкруг, 59 (с пенальти); 1:3 – Ют, 90+3.

Удаления: Кабак, 84 (вторая ж.к.) – нет.

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