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    Ракицкий, Ерохин и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Уфой»; у гостей с первых минут выйдут Беленов и Бизяк

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Уфы» на очный матч девятого тура РПЛ.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Ерохин, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Камилов, Голубев, Фольмер, Карп, Бизяк.

    • Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
    • «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Уфа» – 14-е.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4185

      Томик 1 час назад

      Про счёт на табло, Вадик... Так вот кому наши очки не напрягаясь достались! Ну да, в Питере же можно в открытый футбол погонять, это не "Спартаку" ноги отрывать.

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      Рейтинг: +2392

      vsespartak01 > Томик 54 минуты назад

      это точно!

      0
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      Рейтинг: +4080

      BarStep 2 часа назад

      Круговой, Мостовой.. Серёга очканул за своё кресло?!

      0
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      Рейтинг: +10

      investbogdana 2 часа назад

      охну да1

      0
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