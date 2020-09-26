Ракицкий, Ерохин и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Уфой»; у гостей с первых минут выйдут Беленов и Бизяк

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Уфы» на очный матч девятого тура РПЛ.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Ерохин, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Камилов, Голубев, Фольмер, Карп, Бизяк.
- Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
- «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Уфа» – 14-е.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ