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    Геркус: «Баннер «Спасибо за евросезон» может стать переходящим»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на вылет второй российской команды из еврокубков.

    «Баннер «Спасибо за евросезон» может стать переходящим. С другой стороны есть куда ещe падать. В начале 00-х мы были где-то ниже двадцатого места. Чемпион даже в групповой этап ЛЧ напрямую не попадал», – написал Геркус в твиттере.

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    Источник: Твиттер Ильи Геркуса

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