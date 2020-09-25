Геркус: «Баннер «Спасибо за евросезон» может стать переходящим»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на вылет второй российской команды из еврокубков.
- «Ростов» проиграл «Маккаби» из Хайфы (1:2) и выбыл из Лиги Европы.
- Неделю назад «Динамо» уступило тбилисскому «Локомотиву» и также прекратило участие в турнире.
- Через несколько дней фанаты московской команды вывесили на трибуне баннер с текстом: «Спасибо за евросезон!».
«Баннер «Спасибо за евросезон» может стать переходящим. С другой стороны есть куда ещe падать. В начале 00-х мы были где-то ниже двадцатого места. Чемпион даже в групповой этап ЛЧ напрямую не попадал», – написал Геркус в твиттере.
Две российские команды из шести вылетели из еврокубков после первого матча
Карпин: «Если кто-то думал, что «Ростов» сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Уровень РПЛ такой»
Источник: Твиттер Ильи Геркуса