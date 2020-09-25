Геркус: «Баннер «Спасибо за евросезон» может стать переходящим»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на вылет второй российской команды из еврокубков.

«Баннер «Спасибо за евросезон» может стать переходящим. С другой стороны есть куда ещe падать. В начале 00-х мы были где-то ниже двадцатого места. Чемпион даже в групповой этап ЛЧ напрямую не попадал», – написал Геркус в твиттере.

Две российские команды из шести вылетели из еврокубков после первого матча

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