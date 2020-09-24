Медведев опроверг изоляцию игрока «Зенита» из-за высокой температуры

Неназванный молодой футболист «Зенита» из-за высокой температуры изолирован перед матчем с «Уфой», утверждает Metaratings.

По информации источника, это было сделано в целях предосторожности.

Впрочем, генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев заверил, что появившиеся слухи не соответствуют действительности.

«Я недавно уехал с базы, никого мы не изолировали. Таких случаев не было. Все здоровы.

Скажите тем, кто вбрасывает такую информацию, чтобы они заботились о своeм здоровье в первую очередь. С такими вещами не шутят», – сказал Медведев.