Медведев опроверг изоляцию игрока «Зенита» из-за высокой температуры

Конечно опроверг просто как всегда в тихую скажите, что травма и все в первый раз что-ли, как Денисов в обезьянике сидел за дебош в ресторане после днюхи и т.д.
Неназванный молодой футболист «Зенита» из-за высокой температуры изолирован перед матчем с «Уфой», утверждает Metaratings.
По информации источника, это было сделано в целях предосторожности.
Впрочем, генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев заверил, что появившиеся слухи не соответствуют действительности.
«Я недавно уехал с базы, никого мы не изолировали. Таких случаев не было. Все здоровы.
Скажите тем, кто вбрасывает такую информацию, чтобы они заботились о своeм здоровье в первую очередь. С такими вещами не шутят», – сказал Медведев.