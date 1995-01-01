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    Медведев опроверг изоляцию игрока «Зенита» из-за высокой температуры

    Неназванный молодой футболист «Зенита» из-за высокой температуры изолирован перед матчем с «Уфой», утверждает Metaratings.

    По информации источника, это было сделано в целях предосторожности.

    Впрочем, генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев заверил, что появившиеся слухи не соответствуют действительности.

    «Я недавно уехал с базы, никого мы не изолировали. Таких случаев не было. Все здоровы.

    Скажите тем, кто вбрасывает такую информацию, чтобы они заботились о своeм здоровье в первую очередь. С такими вещами не шутят», – сказал Медведев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9991

      Skull_Boy 40 минут назад

      Конечно опроверг просто как всегда в тихую скажите, что травма и все в первый раз что-ли, как Денисов в обезьянике сидел за дебош в ресторане после днюхи и т.д.

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