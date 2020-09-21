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    Гендиректор «Ротора»: «У группы заболевших коронавирусом игроков по два подряд отрицательных теста»

    Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о ситуации с коронавирусом внутри клуба.

    – Матчи с «Ростовом» и против ставропольского «Динамо» в Кубке России вынуждено отменены. Теперь под вопросом игра с «Рубином»...

    – Разумеется, если в команде 10 футболистов с положительным результатом на COVID-19, то проведение ближайших матчей под вопросом. Клуб и учредитель приняли решение, что здоровье важнее.

    Нам необходимо восстановиться, не получать новых заразившихся. Сейчас персонал команды и футболисты, которые не входили в список заболевших, проходят регулярное тестирование. Все футболисты с положительным тестом изолированы. Все переносят болезнь в лeгкой форме, в качестве предосторожности мы также проводили обследования в медицинских учреждениях.

    Что касается группы здоровых футболистов (это порядка 12 человек), то они сейчас на домашней самоизоляции. Тренировочный процесс возобновится на этой неделе при условии отрицательных тестов. Регулярные тестирования продолжатся.

    В данный момент у группы заболевших игроков по два подряд отрицательных теста. Надеемся, что в ближайшее время все остальные футболисты с положительным тестом на COVID-19 тоже полностью излечатся и мы сможем полноценно тренироваться. Ситуация взята под контроль и если всe продолжится в положительном ключе, то матч с «Рубином»с высокой долей вероятности состоится.

    • Матч «Ротор» – «Рубин» запланирован на 27 сентября.
    • Волгоградская команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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    21.09.2020 20:45
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