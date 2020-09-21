Кутепов – о будущем в «Спартаке»: «Один-два матча ни о чем не говорят»

Защитника «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

«Ничего не могу сказать. Я только начал играть. Одна-две игры ни о чем не говорят. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Поживем – увидим», – сказал Кутепов.