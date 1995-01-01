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    Кутепов – о будущем в «Спартаке»: «Один-два матча ни о чем не говорят»

    Защитника «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

    «Ничего не могу сказать. Я только начал играть. Одна-две игры ни о чем не говорят. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Поживем – увидим», – сказал Кутепов.

    • «Динамо» хотело купить Кутепова на замену ушедшему Тони Шуничу. Продавать игрока отказался лично владелец «Спартака» Леонид Федун.
    • Сообщалось, что москвичи официально запрашивают за Кутепова 5 миллионов евро, но могут согласиться и на 2-2,5 миллиона из-за проблем с финансовым фэйр-плей.
    • Контракт футболиста с клубом рассчитан еще на два года.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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