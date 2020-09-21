Кутепов – о будущем в «Спартаке»: «Один-два матча ни о чем не говорят»

Защитника «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.
«Ничего не могу сказать. Я только начал играть. Одна-две игры ни о чем не говорят. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Поживем – увидим», – сказал Кутепов.
- «Динамо» хотело купить Кутепова на замену ушедшему Тони Шуничу. Продавать игрока отказался лично владелец «Спартака» Леонид Федун.
- Сообщалось, что москвичи официально запрашивают за Кутепова 5 миллионов евро, но могут согласиться и на 2-2,5 миллиона из-за проблем с финансовым фэйр-плей.
- Контракт футболиста с клубом рассчитан еще на два года.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»