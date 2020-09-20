РПЛ. «Сочи» потерпел от «Арсенала» первое поражение в сезоне, Ткачев сделал дубль

Дубль полузащитника Сергея Ткачева помог «Арсеналу» одержать волевую победу над сочинцами. У гостей забили только бывшие футболисты «Зенита».

«Сочи» не воспользовался шансом возглавить таблицу. «Арсенал» вышел из зоны переходных матчей.

Владимир Федотов как тренер ни разу не побеждал «Арсенал» (провел семь матчей).

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Арсенал (Тула) – Сочи – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 10 (с пенальти); 1:1 – Ткачев, 20; 2:1 – Э. Кангва, 45+3; 2:2 – Мевля, 65; 3:2 – Ткачев, 71.

«Арсенал»: Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол, Бауэр, Ткачев (Кадири, 84), Э. Кангва, Костадинов (Горбатенко, 77), К. Кангва, Ковалев (Хлусевич, 78), Луценко (Громыко, 37).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов (Заика, 46), Мевля, Маммана, Бурмистров, Юсупов (Пруцев, 84), Цаллагов (Заболотный, 75), Набиуллин, Нобоа, Жоаозиньо.

Предупреждения: Сокол, 6; Луценко, 9; Э. Кангва, 17 – Маргасов, 29; Заика, 55; Цаллагов, 69.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ