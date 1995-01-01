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    РПЛ. «Сочи» потерпел от «Арсенала» первое поражение в сезоне, Ткачев сделал дубль

    Дубль полузащитника Сергея Ткачева помог «Арсеналу» одержать волевую победу над сочинцами. У гостей забили только бывшие футболисты «Зенита».

    «Сочи» не воспользовался шансом возглавить таблицу. «Арсенал» вышел из зоны переходных матчей.

    Владимир Федотов как тренер ни разу не побеждал «Арсенал» (провел семь матчей).

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Арсенал (Тула) – Сочи – 3:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Нобоа, 10 (с пенальти); 1:1 – Ткачев, 20; 2:1 – Э. Кангва, 45+3; 2:2 – Мевля, 65; 3:2 – Ткачев, 71.

    «Арсенал»: Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол, Бауэр, Ткачев (Кадири, 84), Э. Кангва, Костадинов (Горбатенко, 77), К. Кангва, Ковалев (Хлусевич, 78), Луценко (Громыко, 37).

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов (Заика, 46), Мевля, Маммана, Бурмистров, Юсупов (Пруцев, 84), Цаллагов (Заболотный, 75), Набиуллин, Нобоа, Жоаозиньо.

    Предупреждения: Сокол, 6; Луценко, 9; Э. Кангва, 17 – Маргасов, 29; Заика, 55; Цаллагов, 69.

    Календарь РПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии21
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      Рейтинг: +172

      BRAZILES 7 минут назад

      сочи в конце сезона будет на своем месте 10---11

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      Каменный стояк 1 час назад

      Миллеров в недоумении.....как это его шавок кто-то смог обыграть???!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3221

      TOMSON > Каменный стояк 56 минут назад

      При чем тут Миллер объясни?

      1
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      Рейтинг: +1594

      ААМ 1 час назад

      Непобедимых больше нет!

      2
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      Рейтинг: +4750

      knikos 1 час назад

      Бывает , ты не забиваешь из явных моментов , как Набиулин , например , а тебе залетают редкостного фарта голы ( второй гол Арсенала) . Сочи проиграл ничейный матч . Арсенал молодцы , несмотря ни на что лезли и добились своего . По любому очень интересный матч , где мы посмотрели ФУТБОЛ !

      8
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      Рейтинг: -224

      Спартач80 > knikos 1 час назад

      Где ФУТБОЛ,а где ты,шалашовка неадекватная и твои две клупишки?

      0
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      Рейтинг: +4750

      knikos > Спартач80 1 час назад

      Слышь ты , распрями свой хвостик и засунь его себе в ...опу , в виде бледнокрасного страпона . Мож поумнеешь .

      1
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      Рейтинг: -224

      Спартач80 > knikos 1 час назад

      Знаток рекомендует?

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      Рейтинг: +3872

      Каратель 2 часа назад

      видимо после первого тура судьи уже не помогают от сочи,боязно стало,а бабла срубить можно и на других матчах

      0
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      Рейтинг: -224

      Спартач80 2 часа назад

      У бомжих снова печалька,они заряжают минусовых клонов и плакают в подушку,это единственное на что они способны.Денег на вторую ничью не успели перевести.

      1
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      Рейтинг: +748

      Граф2019 2 часа назад

      подавились пряником... а предсказывал!

      2
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      Рейтинг: +1906

      семёнычев 2 часа назад

      лиха беда-начало))

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      Рейтинг: +3958

      sochi-2013 2 часа назад

      Разочаровали.

      0
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      Рейтинг: +3195

      afw13 2 часа назад

      Арсенал красавчики, с победой!

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