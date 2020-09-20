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  • РПЛ. «Сочи» потерпел от «Арсенала» первое поражение в сезоне, Ткачев сделал дубль

РПЛ. «Сочи» потерпел от «Арсенала» первое поражение в сезоне, Ткачев сделал дубль

20 сентября 2020, 15:59
24

Дубль полузащитника Сергея Ткачева помог «Арсеналу» одержать волевую победу над сочинцами. У гостей забили только бывшие футболисты «Зенита».

«Сочи» не воспользовался шансом возглавить таблицу. «Арсенал» вышел из зоны переходных матчей.

Владимир Федотов как тренер ни разу не побеждал «Арсенал» (провел семь матчей).

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Арсенал (Тула) – Сочи – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 10 (с пенальти); 1:1 – Ткачев, 20; 2:1 – Э. Кангва, 45+3; 2:2 – Мевля, 65; 3:2 – Ткачев, 71.

«Арсенал»: Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол, Бауэр, Ткачев (Кадири, 84), Э. Кангва, Костадинов (Горбатенко, 77), К. Кангва, Ковалев (Хлусевич, 78), Луценко (Громыко, 37).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов (Заика, 46), Мевля, Маммана, Бурмистров, Юсупов (Пруцев, 84), Цаллагов (Заболотный, 75), Набиуллин, Нобоа, Жоаозиньо.

Предупреждения: Сокол, 6; Луценко, 9; Э. Кангва, 17 – Маргасов, 29; Заика, 55; Цаллагов, 69.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Сочи Ткачев Сергей
Комментарии (24)
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slavа0508
1600606855
С волевой победой Тулу!!!!весёленькая игра была,,
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ZAITZEFF2011
1600606870
Хороший матч. Туляки играли лучше и заслуженно победили.
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kan85
1600606912
Молодцы оружейники!
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polt
1600607029
Что делает в футболе Заболотный???
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Мага 13
1600607341
Арсенал красавчики, с победой!
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Каратель помойников
1600607742
видимо после первого тура судьи уже не помогают от сочи,боязно стало,а бабла срубить можно и на других матчах
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knikos
1600609090
Бывает , ты не забиваешь из явных моментов , как Набиулин , например , а тебе залетают редкостного фарта голы ( второй гол Арсенала) . Сочи проиграл ничейный матч . Арсенал молодцы , несмотря ни на что лезли и добились своего . По любому очень интересный матч , где мы посмотрели ФУТБОЛ !
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ААМ
1600609098
Непобедимых больше нет!
Ответить
BRAZILES
1600615766
сочи в конце сезона будет на своем месте 10---11
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zarsm
1600616847
Наконец зенитовских подстилок опустили
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