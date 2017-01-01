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    Панюков: «Рад, что забил именно «Зениту»

    Нападающий «Урала» Андрей Панюков подвел итог матча восьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Игрок принес уральцам ничью.

    «Довольны результатом. 1:1 — вполне достойно. Сегодня хорошо играли, и, считаю, ничья — это закономерно. Надеюсь продолжить голевую серию. Очень ждал, что забью, поскольку давно уже не забивал в Премьер-лиге. Рад, что именно «Зениту» удалось забить.

    Конечно, празднование юбилея клуба придавало дополнительную мотивацию. Сразу вспоминается день города, когда неудачно сыграли с «Крыльями». Не дай бог, и сегодня сыграли бы так же. Было бы очень неприятно», – сказал Панюков в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Панюков был в системе «Зенита» с 2017 по 2019 год.
    • «Зенит» лидирует в таблице РПЛ.
    • «Урал» идет десятым.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11467

      Garrincha58 14 минут назад

      кстати если бы Кержаков был приличным вратарём то гол можно было предотвратить

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      Рейтинг: +2179

      Genz 1 час назад

      Карасёв сдохни

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      Рейтинг: +11467

      Garrincha58 > Genz 16 минут назад

      Карась то и не виноват это Матюнин с варом просто такого я не припомню когда вара не было тогда ещё можно понять но тут хрен знает что

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