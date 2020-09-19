Панюков: «Рад, что забил именно «Зениту»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков подвел итог матча восьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Игрок принес уральцам ничью.

«Довольны результатом. 1:1 — вполне достойно. Сегодня хорошо играли, и, считаю, ничья — это закономерно. Надеюсь продолжить голевую серию. Очень ждал, что забью, поскольку давно уже не забивал в Премьер-лиге. Рад, что именно «Зениту» удалось забить.

Конечно, празднование юбилея клуба придавало дополнительную мотивацию. Сразу вспоминается день города, когда неудачно сыграли с «Крыльями». Не дай бог, и сегодня сыграли бы так же. Было бы очень неприятно», – сказал Панюков в эфире телеканала «Матч Премьер».