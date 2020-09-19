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  • Мостовой, Малком, Дзюба и Азмун – в старте «Зенита» на матч с «Уралом»

Мостовой, Малком, Дзюба и Азмун – в старте «Зенита» на матч с «Уралом»

19 сентября 2020, 15:34
8

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на очный матч восьмого тура РПЛ.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберeзкин, Йовичич, Бикфалви, Эль Кабир, Мишкич, Панюков.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

  • Матч пройдет на «Екатеринбург Арене».
  • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
  • «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Урал» – 11-е.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Урал Зенит
Комментарии (8)
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kan85
1600523093
Не арбитры, а продажные ш л ю х и сидят на VAR в матче Урал - Зенит, продолжать просмотр матча откровенно говоря не имеет смысла....
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kan85
1600523344
Комментатор матча при этом говорит: в этом сезоне уже достаточно много матчей при участии Зенита с подобными ситуациями при просмотре VAR.
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seth343
1600525234
А где бомжи? Они же все считают себя адекватными... Пусть выскажут свое мнение по поводу судейства зины. Притаились б-ля))))))
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_Marqella_
1600525236
Нормальный гол, чего вы скулите...
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aaaaahhhh
1600525860
да неужели самим не противно, или там одни дзюбы и медведевы?????
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житель СПб
1600529848
Зашел сюда, почитал "любителей Зенита" - и оболдел... Ну, как всегда все - ненавидящих Питер немало. И хоть и судят нас в этом году УЖАСНО - крики только о плохом Зените. Я, увы, включить смог только на 74 минуте - был на работе, про то, что раньше было - ничего сказать не могу. НО увидел примерно в конце 70х минут, как игрок Урала по правому флангу (кажется Подберезкин?) ударил по ногам сзади игрока Зенита Кругового - положена желтая карточка по правилам - судья вообще не реагирует, наш игрок лежит и его уводят с поля - а те активно продолжают атаку. Аналогично сбивают на 90х минутах Барриоса сзади - но тут хоть назначают штрафной. Вот это называется - хорошо судить Зенит? Спорить с ненавидящими - бессмысленно. Кто ненавидит - здравый смысл утрачивает. Я уже все по этому вопросу раньше написал - 3й раз Зениту выиграть Чемп не дадут. Да он, похоже, и не очень в состоянии - судя по игре. Самый большой бюджет тут пишут? Смешно... Посмотрите, кто и сколько игроков приобрел летом-осенью - и сами ответите себе на этот вопрос.
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житель СПб
1600530108
Кстати, вот ребята из Спартака любят писать про прозенитовских троллей. А посмотрите здесь? Здесь-то все "наши друзья" и собрались. Что не коммент - то "друг". Кого и не вижу на сайте неделями - лишь бы гадости в сторону Зенита, Питера сказать. Зачем? Видимо, они еще молоды и не знают о законе бумеранга: любая гадость и несправедливость возвращается к автору...
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