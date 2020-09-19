Мостовой, Малком, Дзюба и Азмун – в старте «Зенита» на матч с «Уралом»

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на очный матч восьмого тура РПЛ.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберeзкин, Йовичич, Бикфалви, Эль Кабир, Мишкич, Панюков.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.
- Матч пройдет на «Екатеринбург Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
- «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Урал» – 11-е.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ