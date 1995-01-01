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    Мостовой, Малком, Дзюба и Азмун – в старте «Зенита» на матч с «Уралом»

    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на очный матч восьмого тура РПЛ.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберeзкин, Йовичич, Бикфалви, Эль Кабир, Мишкич, Панюков.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

    • Матч пройдет на «Екатеринбург Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
    • «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Урал» – 11-е.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии12
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      Рейтинг: +262

      mama1991 3 минуты назад

      на нахой!!!!!

      0
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      Рейтинг: -707

      Аденн 25 минут назад

      как же стыдно за вонючий бЗенит.

      2
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      Рейтинг: +2452

      aaaaahhhh 36 минут назад

      да неужели самим не противно, или там одни дзюбы и медведевы?????

      1
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      Рейтинг: +1884

      _Marqella_ 47 минут назад

      Нормальный гол, чего вы скулите...

      -2
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      Рейтинг: +1622

      seth343 47 минут назад

      А где бомжи? Они же все считают себя адекватными... Пусть выскажут свое мнение по поводу судейства зины. Притаились б-ля))))))

      4
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      Рейтинг: +16704

      bset 1 час назад

      Ахахаха. Зенит себе очередное чемпионство купил. Вроде сильный состав, бюджет самый большой в РПЛ, но все равно боятся упустить чемпионство и перестраховываются. Питерские геи - самые трусливые существа на земле.

      5
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      Рейтинг: +198

      kan85 1 час назад

      Комментатор матча при этом говорит: в этом сезоне уже достаточно много матчей при участии Зенита с подобными ситуациями при просмотре VAR.

      2
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      Рейтинг: +262

      mama1991 1 час назад

      б л я д ь ну это уже даже не цирк, это полный п и з д е ц, это деградация глаз...сразу двух....

      2
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      Рейтинг: +198

      kan85 1 час назад

      Не арбитры, а продажные ш л ю х и сидят на VAR в матче Урал - Зенит, продолжать просмотр матча откровенно говоря не имеет смысла....

      3
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      Рейтинг: +262

      mama1991 > kan85 1 час назад

      я выключил н а х у й...

      1
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      Рейтинг: +3115

      NewLife > kan85 35 минут назад

      По мнению Хачатурянца Карась безупречно отсудил Спартак-ЦСКА (не удалил Карпова и не дал 11 м), теперь как всегда "безупречно" судит синит.

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      Рейтинг: +262

      mama1991 1 час назад

      гол зенита))))))))) я такого без вар не видел, это конечно очень странно все...... ребята это печаль, на месте дзюбы после перерыва и просмотра этого гола, дал бы судье п и з д ы......

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