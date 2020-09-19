Погребняк: «Мной интересовались «Торпедо» и «Нижний Новгород», но ФНЛ не рассматриваю»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поговорил о будущем. Он не исключает, что еще поиграет в футбол на профессиональном уровне.

«Официально пока ее не закончил. Хотя не совсем понимаю такую формулировку. Вот Рома Павлюченко, который за «Знамя» из Ногинска сейчас играет, по-вашему закончил еe или нет?

Но я пока никаких громких официальных заявлений делать не буду. Посмотрим как все будет дальше. Возможно, прислушаюсь к совету Григория Иванова, а, может, ещe и поиграю. Он же сказал: «На месте Погребняка я бы закончил». Расстроил меня, в общем.

Футбол — это бизнес во многом. А на мне сейчас заработать тяжело. Интересовались «Нижний Новгород» и «Торпедо», это правда. Ещe пара клубов, но ФНЛ, если честно, не рассматриваю», – сказал Погребняк «Матч ТВ».