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  • Погребняк: «Мной интересовались «Торпедо» и «Нижний Новгород», но ФНЛ не рассматриваю»

Погребняк: «Мной интересовались «Торпедо» и «Нижний Новгород», но ФНЛ не рассматриваю»

19 сентября 2020, 12:35
2

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поговорил о будущем. Он не исключает, что еще поиграет в футбол на профессиональном уровне.

«Официально пока ее не закончил. Хотя не совсем понимаю такую формулировку. Вот Рома Павлюченко, который за «Знамя» из Ногинска сейчас играет, по-вашему закончил еe или нет?

Но я пока никаких громких официальных заявлений делать не буду. Посмотрим как все будет дальше. Возможно, прислушаюсь к совету Григория Иванова, а, может, ещe и поиграю. Он же сказал: «На месте Погребняка я бы закончил». Расстроил меня, в общем.

Футбол — это бизнес во многом. А на мне сейчас заработать тяжело. Интересовались «Нижний Новгород» и «Торпедо», это правда. Ещe пара клубов, но ФНЛ, если честно, не рассматриваю», – сказал Погребняк «Матч ТВ».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Молодежное первенство Погребняк Павел
Комментарии (2)
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Борис23
1600519064
Если собираешся ждать предложений из премьер-лиги, то можешь сразу заканчивать.
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Hektor 84
1600699098
В РПЛ своих бревен хватает
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