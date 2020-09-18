Рыжиков – о сборной России: «Если я не играл, значит был слабее конкурентов»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков высказался о том, что ему не удалось стать основным в сборной России.

– За сборную России вы провели только один матч. Есть обида из-за этого?

– Не обидно. Тренер сам себе врагом не будет. Если я не играл за сборную – значит, что я был слабее конкурентов. Тем более был неслабый конкурент – Игорь Акинфеев.

Хотелось бы сыграть в официальном матче. Не коробит. Может, что-то я не доделал. Никакой обиды, только если на себя.

Единственный матч за сборную России Рыжиков провел 29 марта 2011 года.

Тогда в товарищеской игре команда сыграла вничью с Катаром (1:1).

Голкипер был в заявке на ЧМ-2014, но на поле ни разу не вышел.

Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?