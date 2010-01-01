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    Рыжиков – о сборной России: «Если я не играл, значит был слабее конкурентов»

    Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков высказался о том, что ему не удалось стать основным в сборной России.

    – За сборную России вы провели только один матч. Есть обида из-за этого?

    – Не обидно. Тренер сам себе врагом не будет. Если я не играл за сборную – значит, что я был слабее конкурентов. Тем более был неслабый конкурент – Игорь Акинфеев.

    Хотелось бы сыграть в официальном матче. Не коробит. Может, что-то я не доделал. Никакой обиды, только если на себя.

    • Единственный матч за сборную России Рыжиков провел 29 марта 2011 года.
    • Тогда в товарищеской игре команда сыграла вничью с Катаром (1:1).
    • Голкипер был в заявке на ЧМ-2014, но на поле ни разу не вышел.

    Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?

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    Источник: «Гол»

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