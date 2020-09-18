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  • Рыжиков – о карьере в Европе: «Ближе всего был «Витесс», в 2011 году агент говорил про «Барселону»

Рыжиков – о карьере в Европе: «Ближе всего был «Витесс», в 2011 году агент говорил про «Барселону»

18 сентября 2020, 15:56

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал о несостоявшемся переходе в «Витесс» и интересе со стороны «Барселоны».

– До перехода в «Крылья Советов» вас реально звал в «Витесс» Слуцкий? Что не получилось?

– Да, был разговор. Он меня позвал, но с одним условием: нужно было дождаться решения «Челси». «Витесс» – их фарм-клуб. Обычно своего третьего вратаря они отдают в «Витесс». Как раз получилось, что отдали Эдуарду. Мы созванивались [со Слуцким] в июне: «Серый, я навел о тебе справки, следил за тобой, посоветовался с ребятами. Как ты смотришь, чтобы перейти в «Витесс»?» – «Леонид Викторович, сейчас скажете переходить – уже в Шереметьево вас жду».

Он объяснил мне: «Давай подождем, пока прояснится ситуация». Я ждал месяц. Мне звонили, я отказывал ребятам из Премьер-лиги из второй восьмерки. Спрашивали: «А какой у тебя вариант?» – «Извините, это нероссийский вариант, просили не говорить». Потом мы встретились со Слуцким в Москве, а через неделю я узнал, что взяли Эдуарду.

Расстроился, конечно. Очень хотелось поехать в Европу. Потом Леонид Викторович говорил, что мне было бы тяжело. Там вратари очень сильно играют ногами, и для меня было бы тяжело. Говорил ему: «Ввяжемся драку, а там посмотрим, кто кого».

– Сколько предложили?

– Контракта не было. Слуцкий говорил, что клуб может предложить. Рассказывал о налогах, в которых все запутано. Если судить по «Рубину», в зарплате потерял бы раз в пять. Согласился бы, даже если бы потерял в семь-восемь раз. Семья сказала: «Сережа, что хочешь, то и твори». Я бы забрал их с собой. Супруга у меня – декабристка.

– Сколько предложений из Европы получили за карьеру?

– Со мной разговаривал «Витесс». Тогда был ближе всего к Европе. Второй – когда агент звонил и говорил про «Барселону» в 2011 году. Знаю только про них.

– «Барселона» – не прикол?

– Вот этого я и не знаю. Как говорил Николаевич [агент Алексей Сафонов], все было серьезно. Позвонил бы мне президент или тренер вратарей «Барселоны», взял бы детей и жену на плечи и пошел. Я верю агенту, тешу самолюбие, но у меня нет причин не доверять ему.

Он позвонил: «Серый, разговаривал с агентом по Испании. Есть вариант, что Вальдес уедет в Америку и ты сможешь конкурировать с Пинто». Говорю: «Николаевич, без проблем. Скажите номер рейса».

Потом Вальдес порвал кресты, основным стал Пинто, который отыграл год. Такого, чтобы кто-то напрямую выходил на меня, не было. Не могу сказать, что на 110 процентов было предложение от «Барселоны».

– Вы так спокойно об этом говорите: «Ну ладно, «Барселона», ничего такого». У вас от этого голова не уехала?

– Да я вас умоляю. Вы какой-то впечатлительный. Не задумывался. Говорить, что мог перейти и перешел, – две разные вещи. Да, вырастают крылья, но не рвало крышу. Косяки плечами сбивал (смеется). Помню, когда мне «Рубин» позвонил – чуть из люка машины не вышел: «Давайте мне мяч. Где мои пиджаки и бутсы?».

Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?

Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Тамбов Витесс Барселона Рыжиков Сергей
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